सिनेमाघरों में नहीं देखना चाहते कोई फिल्म तो फैमिली संग ओटीटी पर निपटा दें ये 5 वेब सीरीज, वीकेंड पर आ जाएगा भरपूर मजा

बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब कुछ दिन आप बच्चों और फैमिली के साथ बिताना चाह रहे होंगे. अगर आप भी इस वीकेंड पर परिवार के साथ घर पर ही कुछ खास टाइम बिताना चाह रहे हैं तो ओटीटी बेस्ट ऑप्शन है. बिना थिएटर जाए आप घर बैठे बैठे ही ऐसी शानदार वेब सीरीज देख सकते हैं , जिन्हें पूरा परिवार एक साथ एन्जॉय कर सकता है. हंसी खुशी, मजाक, प्यार और अपने पन से भरी ये वेब सीरीज आपका वीकेंड का मजा दुगना कर देंगी. चलिए ऐसी ही कुछ शानदार वेब सीरीज के बारे में आपको बताते हैं.

वीकेंड पर फैमिली के साथ देखिए ये शानदार वेब सीरीज 5 Best Web Series for watch For Family

पंचायत

प्राइम वीडियो पर पंचायत के दो सीजन आ चुके हैं औऱ दोनों ही हिट साबित हुए हैं. इस सीरीज में छोटे से गांव फुलेरा में पंचायत और गांव वालों की लाइफ को सरल और हास्यात्मक तरीके से दिखाया गया है.

गुल्लक

सोनी लिव पर वेब सीरीज गुल्लक की काफी तारीफ हुई है. ये एक फैमिली ड्रामा है जिसके तीन सीजन आ चुके हैं. एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी जिंदगी में काफी रस घोलती है. छोटे से परिवार के सुख-दुख, छोटी से बड़ी बातें और कस्बे का माहौल बहुत अच्छा लगता है. इस सीरीज को हाई रेटिंग मिली है.

ये मेरी फैमिली

प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली ये फैमिली सीरीज एक कॉमेडी ड्रामा है. इसमे नब्बे के दशक के एक मिडिल क्लास परिवार और उसकी दुश्वारियों के बच्चों के नजरिए से दिखाया गया है. अगर आप नब्बे के दशक से ताल्लुक रखते हैं तो आपको इस सीरीज के जरिए अपने बचपन की भी याद आ जाएगी.

माइंड द मल्होत्रा

प्राइम वीडियो पर माइंड द मल्होत्रा फैमिली ड्रामा है जिसमें काफी कॉमेडी देखने को मिलती है. इसके दो सीजन आ चुके हैं और दोनों ही पसंद किए गए हैं.

दुपहिया

अमेजन प्राइम पर हाल ही में ये वेबसीरीज शुरू हुई है, इसकी तुलना पंचायत से की जा रही है. रेणुका शहाणे और गजराव राज जैसे मंजे हुए कलाकारों के साथ बनने वाली इस सीरीज में एक अपराध मुक्त गांव में बाइक की चोरी होने की कहानी है, जो दहेज के लिए आई थी.