पलक मुच्छल की वजह से धड़क रहा 3800 से ज्यादा गरीब बच्चों का दिल, सिंगर ने दी जानकारी

साल 2013 में पलक मुच्छल ने ढाई करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये जमा किए और एक साल के भीतर 572 बच्चों के दिल की सर्जरी कराई थी.

पलक मुच्छल की एक सोच बन रही कई लोगों की उम्मीद
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल अपनी शानदार गानों के साथ ही समाज सेवा के लिए भी जानी जाती हैं. वह जितना भी कमाती हैं, उसका अधिकांश हिस्सा गरीब बच्चों के स्वास्थ्य पर खर्च कर देती हैं. सिंगर अब तक 3800 से ज्यादा बच्चों की दिल की सर्जरी करा चुकी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इससे जुड़े पोस्ट शेयर किए हैं और फैंस के साथ यह जानकारी शेयर की है. पलक मुच्छल अपने भाई पलाश के सथ मिलकर हार्ट फाउंडेशन चलाती हैं, जिसका नाम है पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन. इस फाउंडेशन के जरिए सिंगर अभी तक 3 हजार 8 सौ से ज्यादा बच्चों के दिल की सर्जरी करा चुकी हैं और अब भी बहुत सारी सर्जरी वेटिंग लिस्ट में हैं.

उन्होंने इससे पहले वीडियो भी शेयर किया था और लोगों से ज्यादा से ज्यादा दान देने की अपील की थी. उन्होंने लोगों से अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार या 100 रुपये डोनेट करने को कहा था. बता दें कि पलक अपने स्टेज शो से जितना भी कमाती हैं, उसे बच्चों की हार्ट सर्जरी में लगा देती हैं. उनके पति मिथुन ने इस बात का खुलासा किया था. 

पलक का बच्चों के प्रति अलग भाव है. वो नहीं चाहती कि पैसे की तंगी की वजह से गरीब बच्चे अपनी जान गंवा दें. उन्होंने बताया कि कभी-कभी स्टेज शो से आया पैसा भी कम पड़ जाता, क्योंकि बहुत सारी सर्जरी वेटिंग में होती है. हम कोशिश करते हैं कि जो केस ज्यादा इमरजेंसी वाला है, उसे पहले करा दिया जाए, लेकिन कभी-कभार स्टेज शो नहीं होते हैं तो अपनी सेविंग में से पैसे निकालकर पालक बच्चों की सर्जरी जारी रखती हैं.

साल 2013 में पलक ने ढाई करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये जमा किए और एक साल के भीतर 572 बच्चों के दिल की सर्जरी कराई थी. उनके इस सामाजिक कल्याण के कार्यों की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं.

पलक के मन में गरीब बच्चों की मदद की भावना उस वक्त आई, जब उन्होंने गरीब बच्चों को ट्रेन के डब्बे साफ करते हुए देखा. इस दिन पलक ने ठान लिया कि वो गरीब बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो करेंगी. इससे पहले पलक ने 1999 में कारगिल युद्ध से पीड़ित फौजी परिवारों की मदद की थी. उन्होंने उस वक्त भी गाना गाकर उन परिवारों के लिए पैसे जमा किए थे.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
