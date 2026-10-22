उड़ता तीर के प्रमोशन पर वाघा बॉर्डर पहुचे आयुष्मान-सारा, पाकिस्तान ने चला दिया आतिफ असलम का ये गाना

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान इन दिनों अपकमिंग फिल्म उड़ता तीर के प्रमोशन में बिजी हैं, जो 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. वहीं हाल ही में वह इसी के चलते अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में नजर आ रहे हैं. लेकिन एक वीडियो में मोड़ तब आया जब पाकिस्तानी की तरफ से बज रहे आतिफ असलम के गाने ने कथित तौर पर उनके संदेश को दबा दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से आतिफ असलम का ताजदार ए हरण गाना लाउड स्पीकर्स को सुना जा सकता है.

आतिफ असलम का बजा गाना

23 अक्टूबर को अपनी फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज से पहले आयुष्मान खुराना और सारा अली खान पंजाब में सीमा पर ऐतिहासिक 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिसमें रिपोर्ट्स की मानें तो पाकिस्तान की तरफ से तेज आवाज में आतिफ असलम का गाना चला दिया गया, जिसके चलते आयुष्मान खुराना की बात लोगों को सुनाई नहीं दी.

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सारा अली खान ने किया बीएसएफ के जवानों को ट्रिब्यूट

सारा अली खान ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को शुक्रिया अदा करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, कितने गर्व की बात है.BSF के प्रति हमारा गहरा आभार और सम्मान. आपका बलिदान और आपकी शक्ति हम सभी को प्रेरित करती है. सलाम. अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, "हमारे BSF जवानों पर गर्व है और हम उनके आभारी हैं. उनकी निरंतर शक्ति और बलिदान हमें सुरक्षा और शांति प्रदान करते हैं. हमारे इन हीरोज को सलाम."

उड़ता तीर के बारे में

उड़ता तीर एक स्पाई कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन आकाश कौशिक ने किया है, जो उनकी डेब्यू फिल्म है. इसमें आयुष्मान खुराना के अलावा सारा अली खान, गुलशन ग्रोवर, राहुल बोस, राम कपूर, सुहैल नय्यर, मुकुल देव, रघुबीर यादव, बृजेंद्र काला और संदीप आनंद लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म को करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्व मेहता, गुनीत मोंगा और अचिन जैन ने प्रोड्यूस किया है, जो 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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