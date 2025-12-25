पाकिस्तान में क्यों पसंद की जा रही है धुरंधर, फिल्म का एक्टर बोला- हमने मुसलमानों को गाली नहीं दी

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई थ्रिलर कराची के ल्यारी टाउन के गैंग्स पर आधारित है. 'धुरंधर' रिलीज के बाद से भारत में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और दुनिया भर में 900 करोड़ के पार पहुंच गई है. अब 'धुरंधर' के कलाकार नवीन कौशिक ने पाकिस्तानी दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर खुलकर बात की है. नवीन ने फिल्म में 'डोंगा' का किरदार निभाया है.

पाकिस्तान में क्यों पसंद कर रहे हैं धुरंधर

एक इंटरव्यू में नवीन कौशिक ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाले कमेंट्स से पता चलता है कि वहां के लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनके देश या मुस्लिम समुदाय का अपमान नहीं किया गया है. नवीन ने बताया, "पाकिस्तानी दर्शकों ने नोटिस किया है कि फिल्म में हमने वहां के लोगों या मुस्लिम कम्युनिटी को गाली नहीं दी. हमने सिर्फ उन भ्रष्ट लोगों को दिखाया है, जो सिस्टम का गलत फायदा उठाते हैं और भारत पर हमले जैसी स्थितियां पैदा करते हैं." उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी इससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और मान रहे हैं कि ऐसे लोग उनके देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसलिए वे फिल्म को प्यार भेज रहे हैं.

धुरंधर की स्टारकास्ट

फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. पाकिस्तान में भारतीय फिल्में बैन होने के बावजूद कई लोग इसे देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी राय शेयर कर रहे हैं. कुछ ने इसे अच्छी फिल्म बताया, तो कुछ ने इसके चित्रण पर सवाल उठाए. लेकिन कुल मिलाकर फिल्म ने सीमाओं के पार भी चर्चा बटोरी है. 'धुरंधर' 2025 की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है और इसका दूसरा पार्ट भी जल्द आने वाला है. देखना दिलचस्प होगा कि यह सफर आगे कहां तक जाता है.