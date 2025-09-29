New OTT Releases: इस हफ्ते ओटीटी पर होने वाला है धमाल, नोट कर लीजिए पूरी लिस्ट, मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज

New OTT Releases: फैंस को हर हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज का इंतजार रहता है. आज के समय में लोग थिएटर पर जाने से बेहतर घर पर रहकर आराम से टीवी पर फिल्में देखना पसंद करते हैं. अब ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इतने हो गए हैं कि इनपर आए दिन कुछ न कुछ रिलीज होता रहता है. क्राइम से लेकर रोमांस तक हर जॉनर की फिल्में और सीरीज यहां देखने को मिल जाती हैं. इस हफ्ते ओटीटी पर क्या खास रिलीज होने वाला है आइए आपको बताते हैं. ताकि आप इस हफ्ते की फिल्मों की लिस्ट नोट कर सकें.

ये भी पढ़ें: सैफ अली खान के लिए इस डायरेक्टर ने फिल्म से निकाल दिया था आमिर खान को, 26 करोड़ की फिल्म ने सिनेमाघरों की थी बंपर कमाई



मद्रासी

इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है और अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. मद्रासी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें शिवकार्तिकेयन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म में एक एनआईए ऑफिसर की कहानी दिखाई गई है. इस फिल्म को 1 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.



13वीं

13वीं का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. साउथ की फिल्मों को लोग आजकल ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें इनके रिलीज होने का इंतजार रहता है. ये 1 अक्टूबर को सोनी लिव पर रिलीज होने वाली है.



द गेम यू नेवर प्ले अलोन

क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर के फैन हैं तो ये वेब सीरीज आपके लिए है. साउथ एक्ट्रेस श्रद्धा श्रीनाथ इसमें लीड रोल में नजर आईं हैं. इसमें श्रद्धा के साथ विविया संत और हेमा अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. ये सीरीज 2 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है.



प्ले डर्टी

इस हफ्ते इंग्लिश फिल्में काफी रिलीज हो रही हैं. उन्हीं में से एक प्ले डर्टी भी है. प्ले डर्टी में मार्क वह्ल्बर्ग, लेकीथ स्टेनफील्ड, रोजा सालाजार अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. ये 1 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.



एबॉट एलिमेंट्री सीजन 5

इस सीरीज के पांचवें सीजन का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे. अब ये इंतज़ार भी खत्म होने जा रहा है. ये सीरीज 2 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है. 2 अक्टूबर को छुट्टी के दिन आपको काफी कुछ देखने को मिलने वाला है.