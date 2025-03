OSCAR 2025: 97वें ऑस्कर्स 2025 के विनर्स की पूरी लिस्ट, जानें किसने जीते कितने अवॉर्ड

Oscars 2025 Full Winners List: 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह सोमवार सुबह लॉस एंजिल्स के हॉलीवुड स्थित डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें इस साल मेजबानी कॉनन ओ'ब्रायन कर रहे हैं. निर्देशक जैक्स ऑडियार्ड की एमिलिया पेरेज़ को 13 नॉमिनेशन मिले थे. जबकि इसके ठीक पीछे ब्रैडी कॉर्बेट की द ब्रूटलिस्ट और जॉन एम. चू की विकेड हैं, जिन्हें दस-दस नॉमिनेशन मिले. देखें ऑस्कर 2025 के विनर्स की पूरी लिस्ट.

बेस्ट पिक्चर

अनोरा (Anora)- WINNER

द ब्रूटलिस्ट (The Brutalist)

कॉन्क्लेव (Conclave)

ए कम्पलीट अननोन (A Complete Unknown)

ड्यून: पार्ट 2 (Dune: Part Two)

एमिलिया पेरेज (Emilia Perez)

आई एम् स्टिल हियर (I'm Still Here)

निकल बॉयज (Nickel Boys)

द सबस्टेंस (The Substance)

विक्ड (Wicked)

बेस्ट डायरेक्टर

शॉन बेकर, "अनोरा" (Anora)- WINNER

ब्रैडी कॉर्बेट, "द ब्रुटलिस्ट" (The brutalist)

जेम्स मैंगोल्ड, "ए कम्प्लीट अननोन" (A complete unknown)

जैक्स ऑडियार्ड, "एमिलिया पेरेज" (Emilia perez)

कोराली फॉरगेट, "द सबस्टेंस" (the substance)

बेस्ट एक्टर

एड्रियन ब्रॉडी, "द ब्रुटलिस्ट" (The brutalist)- WINNER

टिमोथी चालमेट, "ए कम्पलीट अननोन" (A complete unknown)

कोलमैन डोमिंगो, "सिंग सिंग" (Sing Sing)

राल्फ फिएनेस, "कॉन्क्लेव" (Conclave)

सेबेस्टियन स्टेन, "द अप्रेंटिस" (The Apprentice)

बेस्ट एक्ट्रेस

माइकी मैडिसन, "अनोरा" (Anora)- WINNER

सिंथिया एरिवो, "विक्ड" (Wicked)

कार्ला सोफिया गैस्कॉन, "एमिलिया पेरेज" (Emilia perez)

डेमी मूर, "द सबस्टेंस" (The Substance)

फर्नांडा टोरेस, "आई एम् स्टिल हियर" (I'm Still Here)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर

कीरन कल्किन, "ए रियल पेन" (A Real Pain)- WINNER

यूरा बोरिसोव, "अनोरा" (Anora)

एडवर्ड नॉर्टन, "ए कम्पलीट अननोन" (A complete unknown)

गाइ पियर्स, "द ब्रुटलिस्ट" (The brutalist)

जेरेमी स्ट्रॉन्ग, "द अप्रेंटिस" (The Apprentice)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस -

जोई सलदाना, "एमिलिया पेरेज" (Emilia perez)- WINNER

मोनिका बारबरो, "ए कम्प्लीट अननोन" (A complete unknown)

एरियाना ग्रांडे, "विक्ड" (Wicked)

फेलिसिटी जोन्स, "द ब्रुटलिस्ट" (The brutalist)

इसाबेला रोसेलिनी, "कॉन्क्लेव" (Conclave)

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म -

"आई एम् स्टिल हियर" (ब्राजील) (I'm Still Here)- WINNER

"द गर्ल विद द नीडल" (डेनमार्क) (The Girl with the Needle)

"एमिलिया पेरेज" (फ्रांस) (Emilia Perez)

"द सीड ऑफ थे सेक्रेड फिग" (जर्मनी) (The Seed of the Sacred Fig)

"फ्लो" (लातविया) (Flow)

बेस्ट एनिमेटेड फीचर

"फ्लो" (flow)- WINNER

"इनसाइड आउट 2" (Inside Out 2)

"मेमॉयर ऑफ ए स्नेल" (Memoir of a Snail)

"वालेस और ग्रोमिट: वेंजेंस मोस्ट फाउल" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl)

"द वाइल्ड रोबोट" (The Wild Robot)

बेस्ट डॉक्युमेंट्री फीचर -

"नो अदर लैंड" (No Other Land)-WINNER

"ब्लैक बॉक्स डायरीज" (Black Box Diaries)

"पोर्सिलेन वॉर" (Porcelain War)

"साउंडट्रैक टू ए कूप डी'एटैट" (Soundtrack to a Coup d'Etat)

"शुगरकेन" (Sugarcane)

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले

"अनोरा" (Anora)- WINNER

"द सबस्टेंस" (करलिए फॉरगेट) (The Substance)

"द ब्रुटलिस्ट" (ब्रैडी कॉर्बेट, मोना फस्टवोल्ड) (The brutalist)

"ए रियल पेन" (जेसे एसेंबेर्ग) (A Real Pain)

सितम्बर 5 (टिम फेह्लबौम एंड मोरित्ज एस बाइंडर) (September 5)

बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीनप्ले

कॉन्क्लेव (Conclave) - WINNER

ए कम्पलीट अननोन (A Complete Unknown)

एमिलिया पेरेज (Emilia perez)

सींग सींग (Sing Sing)

निकल बॉयज (Nickle boys)

बेस्ट डाक्यूमेंट्री शार्ट

द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा (The Only Girl in the Orchestra)-WINNER

डेथ बाय नंबर्स (Death by number)

आई एम रेडी, वार्डन (I am ready Warden)

इंसिडेंट (incident)

इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए बीटन हार्ट (Instrument of beaten heart)

बेस्ट लाइव एक्शन शार्ट

आई एम नॉट ए रोबोट (I'm not a robot)- WINNER

अनुजा (Anuja)

द लास्ट रेंजर (The last ranger)

एलियन (Alien)

द मेन हू कुड नॉट रेमें साइलेंट (The man could not remain silent)

बेस्ट एनिमेटेड शार्ट

इन द शैडो ऑफ साईप्रस (In the shadow of sypress) - WINNER

ब्यूटीफुल मेन (Beautiful men)

मैजिक कैंडीज (magic candies)

वैंडर टू वंडर (Wander to wonder)

यक (Yuck)

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर

द ब्रूटलिस्ट (The brutalist)-WINNER

कॉन्क्लेव (Conclave)

एमिलिया पेरेज (Emilia perez)

विकेड (Wicked)

द वाइल्ड रोबोट (The Wild Robot)

बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग

एल मल (El Mal) from Emilia Pérez (Clément Ducol, Camille, and Jacques Audiard)-WINNER

नेवर टू लेट (Never Too Late) from Elton John: Never Too Late (Elton John & Brandi Carlile)

लाइक ए बर्ड (Like A Bird) from Sing Sing (Abraham Alexander and Adrian Quesada)

द जर्नी (The Journey) from The Six Triple Eight (Diane Warren)

मि कमीनो (Mi Camino) from Emilia Pérez (Clément Ducol, Camille, and Jacques Audiard)

बेस्ट साउंड

ड्यून: पार्ट 2 (Dune: Part Two)- WINNER

ए कम्पलीट अननोन (A Complete Unknown)

एमिलिया पेरेज (Emilia perez)

द वाइल्ड रोबोट (The Wild Robot)

विक्ड (Wicked)

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाईन

विक्ड (Wicked)- WINNER

द ब्रुटलिस्ट (The brutalist)

कॉन्क्लेव (Conclave)

ड्यून: पार्ट 2 (Dune: Part Two)

नोस्फेरातु (Nosferatu)

बेस्ट सिनेमेटोग्राफी

द ब्रुटलिस्ट (The brutalist)- WINNER

ड्यून: पार्ट 2 (Dune: Part Two)

एमिलिया पेरेज (Emilia perez)

मारिया (Maria)

नोस्फेरातु (Nosferatu)

बेस्ट हेयर एंड मेकअप

द सबस्टेंस (The Substance)- WINNER

ए डिफरेंट मेन (A different Men)

एमिलिया पेरेज (Emilia perez)

नोस्फेरातु (Nosferatu)

विक्ड (Wicked)

बेस्ट कॉस्टयूम डिजाईन

विक्ड (Wicked)- WINNER

ए कम्पलीट अननोन (A Complete Unknown)

कॉन्क्लेव (Conclave)

ग्लैडिएटर II (Gladiator II)

नोस्फेरातु (Nosferatu)

बेस्ट फिल्म एडिटिंग

अनोरा (Anora)- Winner

द ब्रुटलिस्ट (The brutalist)

कॉन्क्लेव (Conclave)

एमिलिया पेरेज (Emilia perez)

विक्ड (Wicked)

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स

ड्यून: पार्ट 2 (Dune: Part Two)- Winner

एलियन: रोम्यूलस (Alien Romulus)

किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ एप्स (Kingdom of the planet of the apes)

बेटर मेन (Better man)

विक्ड (Wicked)

सबसे ज्यादा अवॉर्ड हासिल करने वाली फिल्में

"एमिलिया पेरेज" - 2 (Emilia perez)

"द ब्रूटलिस्ट" - 3 (The brutalist)

"विक्ड" - 2 (Wicked)

अनोरा- 5 (Anora)

ड्यून: पार्ट 2- 2 (Dune: Part Two)