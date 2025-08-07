इस एक्टर के पहली फिल्म हुई रिलीज तो केवल 6 लोग पहुंचे थे देखने, शो हुआ रद्द, एक्टर बोला- बॉलीवुड में पहला...

विज्ञापन

कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने हाल ही में अपने बॉलीवुड डेब्यू के बारे में बात करते हुए बताया कि उनकी फिल्म देखने कोई गया नहीं तो शो कैंसिल हो गया. 

वीर दास की पहली फिल्म देखने गए थे सिर्फ 6 लोग
बॉलीवुड में मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल है और जो कर ले उसे सालों तक दर्शकों का प्यार मिलता है. हालांकि नए एक्टर्स के लिए शुरूआती दिन काफी संघर्ष भरे होते हैं. ऐसा ही कुछ एक्टर और कॉमेडियन वीर दास के साथ भी हुई, जिन्हें उनकी फिल्मों में रोल के लिए जाना जाता है. लेकिन जब उनकी जर्नी शुरू हुई तो एक समय ऐसा था जब वह सिनेमाघरों में 7 सीट भी भर पाने में नाकामयाब साबित हुए थे. वहीं हाल कुछ ऐसा हो गया था कि तीन महीने भी जॉब पर नहीं रह पाए.   

मिड डे के साथ हुई बातचीत में अपने बॉलीवुड डेब्यू पर बात करते हुए वीर दास ने कहा, "मुझे बॉलीवुड में आने का मौका नहीं मिला. मैं एक ट्रेन्ड एक्टर हूं. मेरे पास थिएटर में बैचलर्स की डिग्री है, और मैंने रीगल में रंग दे बसंती देखी, और शरमन जोशी और आर माधवन जैसे लोगों को देखकर मुझे विश्वास हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूं. जब मैं सीएनबीसी में था, तब मैंने विक्रम भट्ट द्वारा निर्मित मुंबई साल्सा नामक एक फिल्म की थी. मैं वास्तव में तीसरे लीड रोल के लिए ऑडिशन देने गया था, और मैंने विक्रम को वह स्पेशल शो में दिखाया जो मैंने रिकॉर्ड किया था. जब तक मैं बांद्रा पहुंचा, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, 'तुम फिल्म के हीरो हो.' 

आगे उन्होंने कहा, यह बॉलीवुड में मेरा पहला 'बड़ा कदम' होने वाला था, और मैं पहले दिन अपने परिवार के साथ पहले शो में पहुंच गया, लेकिन यह कैंसिल हो गया क्योंकि केवल छह लोग ही आए थे. वहीं अपने करियर के स्ट्रगल भरे दिनों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, एक समय मेरे पास पैसों की भारी तंगी थी, और उन्हें फिल्म में एक सीन और कुछ बैकग्राउंड वर्क के लिए किसी की ज़रूरत थी. इम्तियाज़, जिन्होंने मुझे पहले स्टैंडअप करते देखा था, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, 'वीर, ये ज़्यादा कुछ नहीं है; ये तो बस फिल्म के एक-दो सीन हैं.' अगर आप अब फिल्म देखें और 'ट्विस्ट' गाना देखें, तो मैं सैफ अली खान के पीछे नाचने वालों में से एक हूं. मैं लंदन में था, और मुझे इसके लिए 8 लाख रुपये मिले थे."

