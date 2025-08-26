विज्ञापन

बुजुर्ग ने गाया मोहम्मद रफी का फेमस गाना, इस अंदाज में लगाए ऐसे उंचे सुर लोग भी नहीं पहुंच पाए वहां, बोले- ऐसा टैलेंट नहीं देखा

वीडियो में एक बुजुर्ग दिखाई दे रहे हें, जो मोहम्मद रफी का मशहूर गाना 'मुझे इश्क है तुम्हीं से' को बड़े ही संजीदगी से गा रहे हैं. इस उम्र में उनके इस जज्बे को देख लोग हैरान हैं.

बुजुर्ग ने गाया मोहम्मद रफी का 'मुझे इश्क है तुझी से' गाना
सोशल मीडिया पर आए दिन न जाने कितने ही वीडियोज वायरल होते हैं. कभी-कभी कुछ बेकार वीडियोज को भी लोग इंटरनेट पर बिना मतलब के वायरल कर देते हैं. इन सब के बीच असली टैलेंट मानो कहीं गुम ही हो जाता है. हाल ही में रानू मंडल काफी चर्चा में रही थीं. अब इस बार एक ट्रक ड्राइवर का गाना लोगों के दिलों को छू रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोग खूब प्यार बरसा रहे हैं, जिसमें एक अंकल को मोहम्मद रफी का गाना गाते हुए देखा जा सकता है. 

इस वीडियो को विवेक वर्मा नाम के इंस्टा हैंडल से शेयर किया गया है. विवेक खुद एक सिंगर हैं और उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो कैप्शन दिया है, वो यकीनन आपके दिलों को छू जाएगा. वे इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि कमलेश अंकल ने भले ही अपना पूरा जीवन ट्रक चलाकर बिता दिया हो, लेकिन दिल और आत्मा से वे एक हार्ड कोर म्यूजिशियन हैं. विवेक आगे बताते हैं कि कमलेश जी ने बहुत कहने पर इस गाने को गुनगुनाया. उन्हें उनकी सिंगिंग पसंद आई और वे इसलिए हम सभी के साथ उनके इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं. और साथ ही यह भी लिखा कि अगर मौका मिला तो वे जल्द ही उनके साथ एक गाना भी रिकॉर्ड करेंगे.

वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इस पर जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, "बहुत खूब अंकल जी". एक अन्य यूजर ने लिखा है, "रानू मंडल से चाचा की शादी करा दो". एक ने लिखा, "इनको कोई रानू मंडल से मिलाओ". एक और यूजर लिखते हैं, "असली टैलेंट तो इधर है भाई". 


 

