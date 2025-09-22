विज्ञापन

इमरान हाशमी की उस फिल्म का ट्रेलर लीक, जिसकी 5 लाख में बिकी पहली टिकट, फैंस कहेंगे- 25 सितंबर थियेटर हाउसफुल

इमरान खान की तेलुगू डेब्यू फिल्म दे कॉल हिम ओजी के ट्रेलर को प्री रिलीज इवेंट में दिखाया गया था, जिसका वीडियो फैंस ने शेयर कर दिया है. 

इमरान हाशमी की उस फिल्म का ट्रेलर लीक, जिसकी 5 लाख में बिकी पहली टिकट, फैंस कहेंगे- 25 सितंबर थियेटर हाउसफुल
पवन कल्याण और इमरान हाशमी की ओजी का ट्रेलर लीक
बॉलीवुड के सीरियल किसर के नाम से मशहूर एक्टर इमरान हाशमी की चर्चा इन दिनों आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के चलते हो रही है, जिसमें उनका कैमियो और राघव जुयाल के साथ उनका सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लेकिन इन सब के बीच इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म की चर्चा शुरु हो गई है, जो 25 सितंबर को रिलीज होने को तैयार है. वहीं इस फिल्म का एक ऑक्शन में पहला टिकट 5 लाख में बिका था. नहीं पहचाना हम बात कर रहे हैं इमरान हाशमी की तेलुगू डेब्यू फिल्म दे कॉल हिम ओजी की, जिसका ट्रेलर बीते दिन प्री रिलीज इवेंट में दिखाया गया. 

लेकिन फैंस को दिखाते ही सोशल मीडिया पर भी ट्रेलर की एक क्लिप वायरल हो गई, जिसमें पवन कल्याण और इमरान हाशमी का एक्शन अवतार दर्शकों का दिल जीत लेगा. वहीं फैंस जरुर कहेंगे कि 25 सितंबर को सिनेमाघर तो हाउसफुल होने वाले हैं. एक्स यूजर द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट पर लोगों ने भी रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने पूछा यूट्यब पर ट्रेलर कब रिलीज होगा. दूसरे यूजर ने इस वीडियो को डिलीट करने की मांग की है. 

इस फिल्म को लेकर इमरान हाशमी ने कहा, "जब मुझसे इस फिल्म के लिए संपर्क किया गया तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि यह तेलुगु सिनेमा ये मेरी पहली फिल्म होने वाली थी. उससे भी बढ़कर सुपरस्टार पवन कल्याण से पर्दे पर टक्कर लेने से बेहतर और क्या हो सकता है."

गौरतलब है कि ओजी का डायरेक्शन सुजीत ने किया है. जबकि पवन कल्याण और इमरान हाशमी के अलावा इस फिल्म में प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज और श्रीया रेड्डी भी हैं. फिल्म का संगीत थमन एस ने दिया है. 25 सितंबर को इस फिल्म को  दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत और नेपाल के सिनेमाघरों में भी रिलीज किया जाएगा. 
 

