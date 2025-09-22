विज्ञापन

1 लाख 29 हजार 999 रुपए में सुबह 1 बजे के शो की फैन ने खरीदी टिकट, बिना ट्रेलर देखे लिया चौंकाने वाला फैसला!

25 सितंबर की सुबह 1 बजे के शो की फिल्म ओजी की टिकट फैन ने 1,29,999 में खरीदी है, जो हैरानी की बात है. 

Read Time: 3 mins
Share
1 लाख 29 हजार 999 रुपए में सुबह 1 बजे के शो की फैन ने खरीदी टिकट, बिना ट्रेलर देखे लिया चौंकाने वाला फैसला!
OG की सुबह 1 बजे की टिकट ₹1,29,999 में फैन ने खरीदी
नई दिल्ली:

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और सुपरस्टार पवन कल्याण के फैन ने रविवार को यदाद्री-भुवनगिरि जिले के चौटुप्पल स्थित श्रीनिवास थिएटर में हुई एक नीलामी में एक्टर की "दे कॉल हिम ओजी" फिल्म के एक बेनिफिट शो का टिकट 1,29,999 रुपए में खरीदा. हैरानी की बात यह है कि चौटुप्पल मंडल के लक्करम गांव के रहने वाले इस फैन अमुदला परमेश ने स्टार के प्रति अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए इतनी ऊंची कीमत पर सुबह 1 बजे के शो का टिकट खरीदा है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मेकर्स ने अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओजी का ट्रेलर शेयर नहीं किया है. जबकि रिलीज में केवल 3 दिन बाकी हैं. 

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, नीलामी में फैंस ने शिरकत की थी, जिसमें 25 सितंबर यानी रिलीज के दिन सुबह 1 बजे के शो की टिकट की नीलामी रखी गई थी. जबकि फिल्म की टिकट की कीमत केवल 800 रुपए थी. खास बात यह है कि इस नीलामी से हुई कमाई को पवन कल्याण की जन सेना पार्टी को दान में दिया जाएगा. 

फिल्म की बात करें तो दे कॉल हिम ओजी को सुजीत ने डायरेक्ट किया है. जबकि डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. वहीं तेलंगाना सरकार ने टिकटों की कीमतों में बढोत्तरी का 19 सितंबर को ऑर्डर भी इश्यू किया है. ऑर्डर के अनुसार, 24 सितंबर को रात 9 बजे वाले शो की कीमत 800 रुपए रखी जाएगी. जबकि 25 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच ओजी की टिकटों में सामन्य बढ़ोत्तरी की जाएगी. कहा गया है कि सिंगल स्क्रीन में 100 रुपए ज्यादा और मल्टीप्लेक्स में 150 रुपए तक एडिशनल चार्ज किया जा सकता है. वहीं 4 अक्टूबर के बाद टिकटों की कीमतें वापस नॉर्मल प्राइस सिंगल स्क्रीन में 177 रुपए और मल्टीप्लेक्स में 295 रुपए की बिकेंगी. 

फिल्म की बात करें तो इमरान हाशमी फिल्म ‘ओजी' से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं. इस फिल्म में वह पहली बार दक्षिण एक्टर पवन कल्याण के साथ काम करते नजर आएंगे. जबकि उनके अलावा प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज और श्रीया रेड्डी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. 

 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pawan Kalyan, They Call Him OG Film, Movie Ticket Auction, Benefit Show Ticket, OG Telugu Movie
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com