OG Collection Day 1: इमरान हाशमी की ओजी की पहले दिन चांदी, 90 करोड़ पार की ओपनिंग से लगाई दहाड़

OG Collection Day 1: साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की मचअवेटेड एक्शन फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इमरान हाशमी तेलुगू इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं. इस फिल्म में उन्होंने ओमी का किरदार निभाया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसी बीच दे कॉल हिम ओजी यानी ओजी फिल्म की ओपनिंग डे पर दहाड़ देखने को मिली है, जिसने 25, 50 या 75 नहीं बल्किन 91 करोड़ की ओपनिंग हासिल कर सबसे बड़ी ओपनिंग की है. इस फिल्म को दर्शकों का पहले दिन भरपूर प्यार मिल रहा है.

ओजी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग | OG Opening Box Office Collection



बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, ओजी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 91 करोड़ रहा है. वहीं उम्मीद है कि वर्ल्ड़वाइड फिल्म 150 करोड़ की ओपनिंग की है. हालांकि फिल्म का बजट 250 करोड़ बताया गया है, जिसे फिल्म पहले वीकेंड पर हासिल कर सकते हैं.

सेलेब्स ने किया ओजी का रिव्यू | OG Celebs Review In Hindi

तेलुगु स्टार नानी ने सोशल मीडिया पर फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' की जमकर तारीफ की. साथ ही उन्होंने इसे "ओरिजिनल विशाल ब्लॉकबस्टर" बताया है. एक्टर नानी ने इस फिल्म को लेकर अपनी एक्स टाइमलाइन पर लिखा, "ओजी एक ओरिजिनल विशाल ब्लॉकबस्टर है. किसी को भी इसके विपरीत कुछ कहने का मौका मत दीजिए." नानी के अलावा मेगास्टार चिरंजीवी ने भी इस फिल्म की तारीफ की. पवन कल्याण के बड़े भाई चिरंजीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कल्याण बाबू को सभी द्वारा ओजी-ओजस गमबीरा के रूप में सम्मानित होते देखकर बहुत खुशी हुई. फिल्म के निर्माता दानय्या को भी हार्दिक बधाई. पूरी कास्ट और क्रू को इस शानदार फिल्म के लिए बधाई."

गौरतलब है कि फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' में इमरान हाशमी, प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज और श्रेया रेड्डी जैसे कलाकार भी हैं. बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया है. इस फिल्म में वह पहली बार दक्षिण एक्टर पवन कल्याण के साथ काम करते नजर आए. पहले यह फिल्म पिछले साल 27 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ सीन्स की शूटिंग बाकी रह गई थी. इसलिए इसकी रिलीज आगे खिसका दी गई थी.