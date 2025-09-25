इमरान हाशमी की फिल्म ने की 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग! एडवांस बुकिंग में ही कमाए 98 करोड़

इमरान हाशमी का हाल ही में आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में स्पेशल कैमियो करते हुए नजर आए थे, जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. जबकि इसके अलावा 2025 में उनकी एक फिल्म ग्राउंड जीरो अबतक रिलीज हुई, जिसका बॉक्स ऑफिस ज्यादा कमाल देखने को नहीं मिला. लेकिन अब इमरान हाशमी की लेटेस्ट फिल्म का जलवा एडवांस बुकिंग में ऐसा देखने को मिला है, जो कि 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म कही जा सकती है.
दरअसल, इमरान हाशमी तेलुगू सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं. उनकी पवन कल्याण के साथ मचअवेटेड फिल्म दे कॉल हिम ओजी सिनेमाघरों में आज यानी 25 सितंबर को रिलीज हो गई है. इस फिल्म ने 7.8 करोड़ की कमाई भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बुधवार को प्रीव्यू से कमा लिए हैं. जबकि एडवांस बुकिंग में 65 करोड़ की कमाई फिल्म अब तक की है, जिसमें से 23 करोड़ पेड रिव्यू से हैं.
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 90 से 98 करोड़ की कमाई ओजी फिल्म ने दुनियाभर में प्री सेल्स से कमा लिए हैं. वहीं इसमें 60 से 65 करोड़ की कमाई भारत में फिल्म ने की है. वहीं ओवरसीज मार्केट से 30 से 33 करोड़ की कमाई फिल्म ने की है. इस फिल्म ने तेलुगू सिनेमा में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं.
यह फिल्म केवल इमरान हाशमी के करियर की सबसे बडी ओपनिंग ही नहीं बल्कि पवन कल्याण के करियर की भी सबसे बड़ी ओपनिंग साबिज हुई है. वहीं इसके बाद रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दे कॉल हिम ओजी का पहले दिन का कलेक्शन 150 करोड़ वर्ल्डवाइड पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि छावा जैसी फिल्में भी 150 करोड़ का आंकड़ा पार वर्ल्डवाइड नहीं पार कर पाई.
गौरतलब है कि सुजीत द्वारा निर्देशित दे कॉल हिम ओजी 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में पवन कल्याण ओजस गंभीरा के रोल में नजर आ रहे हैं. जबकि इमरान हाशमी को ओमी भाऊ के रोल में देखा जा सकता है. इसके अलावा प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, श्रेया रेड्डी और प्रकाश राज अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.
