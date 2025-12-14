अक्षय खन्ना के नए-नए फैन्स जान लें, पुराने खिलाड़ी हैं 'रहमान डकैत', इन चार फिल्मों में दिखा चुके हैं टेरर

बॉलीवुड के मल्टीटैलेंटेड अक्षय खन्ना हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत के क्रूर और खतरनाक किरदार के लिए खूब तारीफें बटोर रहे हैं. इस फिल्म में उनका एक सीन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है, जहां वे बंदूकों की डील करने के लिए किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं. रणवीर सिंह स्टारर इस स्पाई थ्रिलर में अक्षय का रोल इतना इम्प्रेसिव है कि कई दर्शक उन्हें हीरो से भी आगे मान रहे हैं. लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब अक्षय खन्ना ने नेगेटिव किरदार निभाकर सबको हैरान किया हो. अपने लंबे करियर में उन्होंने कई बार ग्रे शेड्स या विलेन के रोल किए हैं, जिनमें उनकी परफॉर्मेंस ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस किया. ऐसी एक दो नहीं बल्कि चार फिल्में हैं.

हमराज (2002)

अब्बास-मस्तान की इस सस्पेंस थ्रिलर में अक्षय खन्ना ने करण मल्होत्रा का रोल प्ले किया. एक चालाक और धोखेबाज शख्स जो प्यार और पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरता है. बॉबी देओल और अमीषा पटेल के साथ उनकी केमिस्ट्री और नेगेटिव शेड्स ने फिल्म को हिट बनाया. इस रोल के लिए अक्षय को बेस्ट विलेन का अवॉर्ड भी मिला था. दर्शकों को उनकी चालाकी और ठंडे दिमाग वाली विलेनगिरी काफी पसंद आई.

दीवानगी (2002)

इसी साल रिलीज हुई इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में अक्षय ने राज गोयल नाम के मानसिक रूप से अनस्टेबल किरदार को पर्दे पर उतारा. अजय देवगन और उर्मिला मातोंडकर के साथ उनकी परफॉर्मेंस इतनी इंटेंस थी कि फिल्म में ट्विस्ट आने पर दर्शक हैरान रह गए. नेगेटिव रोल में उनकी गहराई ने साबित किया कि वे किसी भी जटिल कैरेक्टर को बखूबी निभा सकते हैं.

रेस (2008)

अब्बास-मस्तान की इस एक्शन थ्रिलर में अक्षय ने राजीव सिंह का किरदार निभाया, जो अपने सौतेले भाई को प्रॉपर्टी के लिए धोखा देता है. सैफ अली खान, बिपाशा बसु और कैटरीना कैफ जैसे सितारों के बीच अक्षय का ठंडा और महत्वाकांक्षी विलेन रोल सबसे यादगार रहा. फिल्म सुपरहिट हुई और अक्षय की परफॉर्मेंस को बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए कई अवॉर्ड्स मिले.

छावा (2025)

इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई इस हिस्टोरिकल ड्रामा में अक्षय खन्ना ने मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाया. विक्की कौशल स्टारर फिल्म में उनका क्रूर और रणनीतिकार वाला रोल बेहद इम्प्रेसिव था. औरंगजेब के किरदार में उनकी मौन शक्ति और गहराई ने दर्शकों को इम्प्रेस किया और फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई.

अक्षय खन्ना अब धुरंधर के साथ फिर से सुर्खियों में हैं, जहां उनका रहमान डकैत का रोल अब तक का सबसे खूंखार विलेन माना जा रहा है. उनका यह फिल्मी सफर साबित करता है कि नेगेटिव रोल्स में वे बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं.