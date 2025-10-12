फिल्मफेयर के स्टेज पर चढ़ रही थी एक्ट्रेस, लड़खड़ाए कदम तो शाहरुख ने गिरने से बचाया, फैंस कर रहे तारीफ

लापता लेडीज ने फिल्म फेयर 2025 में 13 अवॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिसमें बेस्ट फिल्म से लेकर बेस्ट डेब्यू फीमेल की कैटेगरी शामिल है. हालांकि एक्ट्रेस नितांशी गोयल बेस्ट डेब्यू फीमेल की ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए नहीं बल्कि उनके सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के चलते चर्चा में हैं, जिसमें वह स्टेज पर लड़खड़ाते हुए नजर आ रही हैं. हालांकि इवेंट के होस्ट शाहरुख खान उन्हें गिरने से बचाते नजर आते हैं और संभालते हुए स्टेज पर पहुंचने में मदद करते दिख रहे हैं.
वीडियो में शाहरुख खान सीढियो की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि नितांशी को अवॉर्ड लेने के लिए स्टेज की तरफ बढ़ रही हैं. जैसे ही शाहरुख एक्ट्रेस की तरफ वेलकम करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं वैसे ही नितांशी लड़खड़ा जाती हैं. वहीं किंग खान उनके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें गिरने से बचा लेते हैं.
SRK Being The utmost Gentleman as He Helps Nitanshi Goel To The Stage To Accept Her Award ❤️@iamsrk @filmfare #SRK #ShahRukhKhan #KingKhan #King #GujaratTourism #FilmfareAwards2025 #Filmfareawards #Filmfare #FilmfareInGujarat #KuchhDinToGuzaroGujaratMein… pic.twitter.com/8GMEiVoDS3— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) October 11, 2025
इमोशनल नितांशी वीडियो में पीले रंग के लंबे गाउन में नजर आ रही हैं. वहीं शाहरुख खान ब्लैक कलर के सूट में हैं. दोनों बात करते हुए स्टेज पर चढ़ते हैं. जबकि शाहरुख खान को नितांशी का गाउन को पीछे से संभालते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद नितांशी को अक्षय कुमार अवॉर्ड देते हैं. जबकि करण जौहर उन्हें गले लगाते हुए पूछते हैं कि वह ठीक हैं?
इस वीडियो पर फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और शाहरुख खान की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, मैं भी गिरूं और शाहरुख खान मुझे भीं संभाले. दूसरे यूजर ने लिखा, शाहरुख खान जेंटलमैन हैं. यह कितना प्यारा है. तीसरे यूजर ने लिखा, नितांशी का जेनिफर लॉरेंस मोमेंट. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जेनिफर लॉरेंस भी दो ऑस्कर मिलने के दौरान कुछ साल पहले स्टेज पर चढ़ते हुए गिर गई थीं.
गौरतलब है कि लापता लेडीज किरण राव द्वारा निर्देशित है. जबकि इसे आमिर खान के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म को फिल्मफेयर में 13 अवॉर्ड मिले हैं, जो कि इससे पहले रिकॉर्ड रणवीर सिंह के गली बॉय के नाम था.
