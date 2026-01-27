The 50 में होगी इस सेलेब्रिटी कपल की शादी? सात फेरों के सवाल पर ये था एक्ट्रेस का जवाब

विज्ञापन

नई दिल्ली:

छोटे पर्दे पर एक नया रियलिटी शो शुरू होने जा रहा है. इस शो का नाम है The 50 और इसका शोर आप पिछले काफी समय से सुन ही रहे होंगे. बिग बॉस के फिनाले में हुई अनाउंसमेंट के बाद से इस शो को लेकर खासी एक्साइटमेंट रही है. इस शो में 50 कंटेस्टेंट होंगे, राजा साहब का महल  होगा और प्राइज मनी होगी 50 लाख लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होगा. देखना होगा कि कंटेंट, टीआरपी और व्यूज की रेस में अव्वल आने के लिए ये कंटेस्टेंट क्या दांव पेंच लगाते हैं. हमने शो में एंट्री लेने जा रहीं निक्की तंबोली से खास बातचीत की और शो के लिए उनकी तैयारी और स्ट्रैटेजी के बारे में भी बारिकियां जानने की कोशिश की.

बॉयफ्रेंड के साथ एंट्री ले रही हैं निक्की

हमने निकी से पूछा कि अरबाज पटेल के साथ रियलिटी शो में पार्टिसिपेंट बनने का फैसला किया? चैलेंजिंग नहीं लगा? पहले बिग बॉस में भी कपल्स के लिए मुश्किलें आती देखी हैं. आपने क्या सोच कर ये प्लान किया? इस पर निक्की ने कहा, चैंलेंजिंग तो जरूर है, क्योंकि रियलिटी शो में रिश्तों की असली परीक्षा होती है. लेकिन अरबाज और मैंने ये फैसला बहुत सोच-समझकर लिया. हम दोनों जानते हैं कि हमारी इंडिविजुअल जर्नी भी उतनी ही जरूरी है जितना हमारा रिश्ता. अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो मुश्किल हालात में और साफ दिखता है और हम उसी सच्चाई के साथ इस शो में जा रहे हैं.

क्या रियलिटी शो में शादी करेंगी निक्की?

बॉयफ्रेंड के साथ एंट्री के फैसले के बाद हमने इस पॉपुलर ट्रेंड पर भी बात कि जो काफी समय से देखा गया है. सेलेब्स रियलटी शो पर शादी करते हैं. हमने निक्की से पूछा क्या वो द 50 के प्लैटफॉर्म पर शादी की प्लानिंग कर रही हैं? इस पर निक्की ने कहा, नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं है. शादी एक बहुत पर्सनल और सीरियस फैसला होता है और वो किसी शो या कैमरे के दबाव में नहीं लिया जाता. अभी पूरा फोकस The 50 पर है, अपने गेम पर, अपनी जर्नी पर और खुद को ऑथेंटिक तरीके से पेश करने पर.

