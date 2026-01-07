19 साल बाद टूटा निकोल किडमैन और कीथ अर्बन का रिश्ता, निकोल ने एलिमनी लेने से किया मना- जानें डिटेल्स

हॉलीवुड स्टार्स निकोल किडमैन और कीथ अर्बन के तलाक को लेकर लंबे समय से खबरें चल रही थीं. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक निकोल किडमैन और कीथ अर्बन का तलाक हो गया है. टेनेसी के नैशविले में एक जज ने मंगलवार को ऑस्कर विजेता एक्टर और ग्रैमी विजेता सिंगर की 19 साल की शादी को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया. जज ने कोर्ट में दाखिल किए गए दस्तावेज में कहा कि संपत्ति बांटने और बच्चों की कस्टडी को लेकर कपल के बीच कुछ समझौते हुए हैं जिसमें दोनों ने अपनी-अपनी जिम्मेदारियां भी बांट ली हैं. वहीं निकोल ने एलिमनी रकम लेने से भी मना कर दिया है. खबरों की मानें तो कोर्ट की हीयरिंग के मौके पर किडमैन और कीथ मौजूद नहीं थे.

दो बेटियों के पैरेंट्स हैं निकोल और कीथ

आपको बता दें कि कपल ने साल 2005 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और एक साल में यानी 2006 में दोनों ने शादी कर ली. किडमैन और अर्बन, दोनों 58 साल के हैं और उनकी दो बेटियां हैं रोजी और मार्गारेट. 19 साल चली शादी के बाद सितंबर 2025 में कपल ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, लेकिन टेनेसी में नाबालिग बच्चों वाले कपल को तलाक लेने से पहले 90 दिन का इंतज़ार करना जरूरी होता है. इसलिए सितंबर में अर्जी देने के बाद 6 जनवरी को दोनों का तलाक मंजूर हो गया. उनकी तलाक की अर्जी में कहा गया था कि उनके बीच ‘शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें और ऐसे मतभेद थे जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, निकोल किडमैन और कीथ अर्बन ने कोई गुज़ारा भत्ता या बच्चों की देखभाल के लिए पैसे न लेने पर सहमति जताई है. वहीं एग्रीमेंट के अनुसार, बेटियां साल में 306 दिन निकोल के साथ रहेंगी, जबकि अर्बन हर दूसरे वीकेंड पर उनके साथ समय बिता सकते हैं.

पहले से तलाकशुदा हैं निकोल

कीथ अर्बन की ये पहली शादी थी जबकि, निकोल किडमैन इससे पहले भी तलाक ले चुकी हैं. इससे पहले निकोल ने टॉम क्रूज से शादी की थी, लेकिन दोनों का रिश्ता लंबा नहीं चल पाया. दोनों ने 1990 में शादी की थी और 2001 में कपल का तलाक हो गया. टॉम क्रूज के साथ भी निकोल किडमैन के दो बच्चे हैं बैला किडमैन क्रूज और कॉर्न क्रूज.