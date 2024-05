आज तक रिलीज नहीं हुई इस सीरीज के एक एपिसोड पर खर्च हुए 440 करोड़, डायरेक्टर की हुई चांदी खरीद डाली रॉल्स रॉयस और फरारी

ओटीटी पर नए कंटेंट को लेकर मुकाबला हर गुजरते दिन के साथ टफ होता जा रहा है. हर प्लेटफॉर्म की यही कोशिश है कि वो सबसे बेहतर कंटेंट जनरेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सके. नया कंटेंट क्रिएट करने के साथ साथ कोशिश होती है अच्छे कंटेंट को खरीदने की. फिर चाहे उसके लिए करोड़ों रु. ही क्यों न खर्च करने पड़ जाएं. कई बार तो अच्छे कंटेंट को खरीदने के लिए भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच मुकाबला होता है. लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं होता कि जो कंटेंट उन्होंने बहुत अच्छा समझ कर, महंगा खरीद लिया है वो दर्शकों के बीच हिट ही हो जाए. नेटफ्लिक्स भी ऐसे ही एक शो में 440 करोड़ रु. निवेश कर चुका है, लेकिन शो आज तक नहीं बन सका.

Netflix bought a sci-fi series from director Carl Rinsch in 2018 and spent $55M developing it



Not a single episode has been finished



Instead, the director has reportedly spent $11M of Netflix's money gambling on risky stocks and buying dogecoin, which he flipped for $27M… pic.twitter.com/j69bokbxU0