पिछले 25 साल में इतनी DVD किराए पर दे चुका है Netflix, जानें किस फिल्म की रही सबसे ज्यादा डिमांड

ओटीटी से पहले फिल्म या शो देखने का आम लोगों के पास कोई खास जरिया नहीं था. फिल्म देखना हो तो सिनेमा हॉल का रुख करना होता था या फिर टीवी पर जो आए वही देख पाते थे. ऐसे दौर में डीवीडी एकमात्र ऐसा विकल्प थीं जिनकी वजह से आम लोगों के घरों तक मनचाही फिल्म पहुंच जाया करती थी. पहले वीसीआर की कैसेट और उसके बाद डीवीडी का बिजनेस ऐसे लोगों की वजह से जोरों पर रहा. आज की तारीख का फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स भी एक समय डीवीडी रेंट पर देने का बिजनेस किया करता था.

ओटोटी पर हिट होने के बाद इसी साल 29 सितंबर को नेटफ्लिक्स ने अपना डीवीडी रेंट पर देने का बिजनेस बंद किया है. तकरीबन 25 साल में नेटफ्लिक्स ने 5.2 बिलियन डीवीडी किराए पर दी हैं. खुद नेटफ्लिक्स ने इस संबंध में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में नेटफ्लिक्स ने ये भी बताया है कि 1998 से लेकर 2022 तक कौन सी फिल्में थीं जिनकी डीवीडी की डिमांड सबसे ज्यादा रही. आपको भी बताते हैं वो लिस्ट जो नेटफ्लिक्स ने अपने अकाउंट पर शेयर की है.

डिमांड में रहीं इन फिल्मों के नाम हैं: द बिग लेबॉस्की (The Big Lebowski), ग्लैडिएटर (Gladiator), ममेंटो (Memento), द बॉर्न आइडेंटिटी (The Bourne Indentity), मिस्टिक रिवर (Mystic River), द नोटबुक (The Notebook), क्रैश (Crash), द डिपार्टेड (The Departed), द बकेट लिस्ट (The Bucket List), द हर्ट लॉकर (The Hurt Locker), द ब्लाइंड साइड (The Blind Side), इनसेप्शन (Inception), द लिंल लॉयर (The Lincoln Lawyer), द हंगर गेम (The Hunger Game), कैप्टेन फिलिप्स (Captain Phillips), द मॉन्यूमेंट्स मैन (The Monuments Men), सुली (Sully), वंडर वूमन (Wonder Woman), डनकिर्क (Dunkirk), ग्रीन बुक (Green Book), न्यूज ऑफ द वर्ल्ड (News Of The World) और नो टाइम टू डाई (No Time To Die).