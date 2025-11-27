नेटफ्लिक्स पर आई ये हॉरर वेब सीरीज तो ठप्प हो गया सर्वर, साल 2022 में भी हुआ था ऐसा

27 नवंबर 2025 की रात जैसे ही स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पहला वॉल्यूम दुनिया भर में रिलीज हुआ, नेटफ्लिक्स के सर्वर अचानक झेल नहीं पाए और डाउन हो गए. अमेरिका में सबसे ज्यादा मार पड़ी जहां एक साथ 15,000 से ज्यादा यूजर्स ने आउटेज की शिकायत की. भारत में भी सैकड़ों लोगों का मूड खराब हो गया क्योंकि शो शुरू होते ही स्क्रीन पर NSES-500 एरर आने लगा और कोई भी कंटेंट प्ले नहीं हो रहा था.

Downdetector के आंकड़ों के अनुसार 59% शिकायतें स्ट्रीमिंग फेल होने की थीं, जबकि 41% यूजर्स को सर्वर कनेक्शन की समस्या आई. ऐप क्रैश होना वीडियो का लोड न होना और स्क्रीन फ्रीज होना सबसे आम दिक्कतें रहीं. सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर था जो लोग हफ्तों से नए सीजन का इंतजार कर रात के 1-2 बजे तक जागे थे, वो भड़क गए. ट्विटर (X) पर एक यूजर ने लिखा, “स्पॉइलर से बचने के लिए सोशल मीडिया छोड़ दिया था, पर शो तो चला ही नहीं!” कई लोगों ने मीम्स बनाकर नेटफ्लिक्स को खूब खरी-खोटी सुनाई.

NSES-500 एरर आखिर आता क्यों है?

ये एक सर्वर-साइड एरर कोड है जो तब दिखता है जब:

• नेटफ्लिक्स के सर्वर पर अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए

• कोई अस्थायी तकनीकी खराबी हो

• कभी-कभी यूजर के डिवाइस की पुरानी कैश या कमजोर इंटरनेट भी इसका कारण बन जाता है

घर बैठे इसे कैसे ठीक करें?

1. नेटफ्लिक्स ऐप या ब्राउजर पूरी तरह बंद करके दोबारा खोलें

2. अपना इंटरनेट चेक करें – कम से कम 25 Mbps स्पीड होनी चाहिए

3. ऐप/ब्राउजर की कैश क्लियर कर दें

4. नेटफ्लिक्स ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें

5. दूसरे डिवाइस (मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी) पर ट्राई करें

6. थोड़ी देर इंतजार करें – ज्यादातर मामलों में 10-15 मिनट में सर्वर खुद स्थिर हो जाते हैं

7. फिर भी न चले तो Netflix Help Center पर लाइव चैट सपोर्ट लें

दरअसल, स्ट्रेंजर थिंग्स का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि 2022 में सीजन 4 के फिनाले के दिन भी ठीक यही हुआ था. जैसे ही एपिसोड लाइव हुए, सर्वर ढेर हो गए थे. फिलहाल नेटफ्लिक्स की टीम ने इसे ठीक कर लिया है और अब ज्यादातर यूजर्स बिना रुकावट के बिंज कर पा रहे हैं.