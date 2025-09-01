नेटफ्लिक्स पर खौफ का मेला, ये 8 फिल्में देखीं तो पलक झपकना जाएंगे भूल, चौथी वाली में कहीं से भी आ जाती है मौत

हॉरर फिल्मों का अपना एक मजा है. इसका एक बड़ा ऑडियंस वर्ग भी है. ओटीटी पर तो कमाल का हॉरर कॉन्टेंट हैं. फिर वह चाहे वेब सीरीज हों या फिर फिल्में. फिर वो चाहे नेटफ्लिक्स हो या फिर प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार या फिर सोनी लिव. हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तरह-तरह का हॉरर कॉन्टेंट है और हर हफ्ते कुछ नया देखने को मिल रहा है. अगर आपको भी डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो नेटफ्लिक्स आपके लिए शानदार कलेक्शन लेकर आया है. इन फिल्मों को देखकर आपकी नींद उड़ जाएगी. अगर वीकेंड पर करने को कुछ खास ना हो तो इन फिल्मों के साथ इसे खास बनाया जा सकता है.

1. मां

काजोल की फिल्म मां एक माइथोलॉजिकल-हॉरर मूवी है. इसमें काजोल अपनी बेटी को बचाने के लिए अलौकिक शक्तियों से भिड़ती नजर आती हैं. फिल्म में डर के साथ इमोशन्स भी भरपूर मिलते हैं.

2. इट

हॉलीवुड की मशहूर हॉरर फिल्म इट में एक छोटे शहर के बच्चे रहस्यमयी ढंग से गायब होने लगते हैं. इसके पीछे होता है जोकर की शक्ल वाला खतरनाक राक्षस. फिल्म इतनी डरावनी है कि देखते समय आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी.

3. बुलबुल

नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म बुलबुल में तृप्ति डिमरी ने शानदार एक्टिंग किया है. कहानी रहस्य और डर से भरी हुई है. इसमें एक ऐसी महिला का किस्सा दिखाया गया है जो अंधविश्वास और अलौकिक घटनाओं से जुड़ी है.

4. फाइनल डेस्टिनेशन 5

फाइनल डेस्टिनेशन 5 हॉरर लवर्स के लिए खास फिल्म है. इसमें मौत से बचने की कोशिश कर रहे लोगों के साथ होने वाले हादसे इतने भयानक हैं कि देखने वाला रोमांच और डर दोनों महसूस करता है.

5. शैतान

अजय देवगन और आर. माधवन स्टारर शैतान गुजराती फिल्म वश का रीमेक है. इस मूवी में आर. माधवन का नेगेटिव किरदार दर्शकों को अंदर तक डरा देता है.

6. अनटिल डॉन

इस फिल्म की कहानी एक लड़की के अचानक गायब हो जाने से शुरू होती है. उसके बाद उसके दोस्त उसे ढूंढने निकलते हैं और रास्ते में उन्हें डरावने अनुभवों का सामना करना पड़ता है.

7. द डिलीवरेंस

ये एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसमें एक औरत अपनी फैमिली के साथ नई शुरुआत के लिए नए घर में शिफ्ट होती है लेकिन उस घर में पहले से ही बुरी आत्माएं होती हैं. जिससे अपने बच्चों को बचाने के लिए वो महिला सामना करती है.

8. स्लेंडर मैन

इस फिल्म में चार लोग इंटरनेट से पढ़ने के बाद मिलकर स्लेंडर मैन को बुलाने की कोशिश करते हैं. मगर उनके हाथ से चीजें तब निकल जाती हैं जब उनमें से एक अचानक से गायब हो जाता है. ये फिल्म 2018 में आई थी.