नेटफ्लिक्स ने कर दिया महा-ऐलान, एक दो नहीं साउथ की आ रही हैं 6 फिल्में-सीरीज, रोमांस से कॉमेडी तक सारा मसाला मौजूद

विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा 2024 में नेटफ्लिक्स पर विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बनी, जबकि दुलकर सलमान की लकी भास्कर भारत में 14 हफ्तों तक टॉप 10 में रही. पुष्पा 2, आमरण, लियो और देवरा जैसी दक्षिण भारतीय कहानियों ने नॉन इंग्लिश ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में दबदबा बनाया. जो इस बात का इशारा करता है कि साउथ की फिल्मों की ओीटी पर जबरदस्त डिमांड है. टेस्ट और हाल ही में द गेम: यू नेवर प्ले अलोन की रिलीज के बाद, नेटफ्लिक्स छह नई तमिल और तेलुगु ओरिजिनल फिल्मों और सीरीज के साथ आ रहा है.

नेटफ्लिक्स इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट (कंटेंट) मोनिका शेरगिल ने कहा, 'हम दक्षिण भारत की कहानियों को भाषाओं, संस्कृतियों और राज्यों के पार बढ़ावा देने के लिए उत्साहित और पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. हमारी शुरुआती ओरिजिनल स्टोरीज से थिएट्रिकल रिलीज के बाद की विविध फिल्मों तक, इस क्षेत्र की कहानियों की समृद्धि हमारी वृद्धि का आधार रही है. अब हम तमिल और तेलुगु सिनेमा की उभरती आवाजों के साथ मिलकर बनाई गई नई कहानियां लाने के लिए उत्साहित हैं, जिनमें रोमांचक थ्रिलर, कॉमेडी, जमीनी ड्रामा और क्रॉस-कल्चरल रोमांस शामिल हैं.'

1. रोमांचक थ्रिलर कलेक्शन में शामिल है स्टीफन, मिथुन द्वारा निर्देशित एक तमिल मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, जिसमें गोमती शंकर मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म एक हत्यारे के दिमाग की पड़ताल करती है, जिसका मूल्यांकन एक मनोचिकित्सक द्वारा किया जा रहा है. यह साधारण-सा मूल्यांकन जल्द ही एक रहस्यमय यात्रा में बदल जाता है.

2. इसके बाद है सुपर सुब्बु, मल्लिक राम द्वारा निर्देशित एक तेलुगु ऑफबीट कॉमेडी सीरीज, जिसमें संदीप किशन हैं. यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो अप्रत्याशित रूप से एक दूरदराज के गांव में सेक्स एजुकेशन सिखाने का जिम्मा लेता है.

3. #लव, बालाजी मोहन द्वारा निर्देशित एक तमिल सीरीज, जिसमें अर्जुन दास और ऐश्वर्या लक्ष्मी हैं, आधुनिक रोमांस पर एक ताजा नजरिया पेश करती है.

4. दिल छू लेने वाली कहानी 'मेड इन कोरिया' तमिल सिनेमा में एक नई क्रॉस-कल्चरल कहानी लाती है. रा कार्तिक निर्देशित इस फिल्म में प्रियंका मोहन और स्क्विड गेम फेम पार्क हये-जिन हैं. यह एक युवा महिला की कहानी है, जिसका कोरिया का सपनों भरा सफर विश्वासघात के कारण पटरी से उतर जाता है. अप्रत्याशित दोस्ती और कठिन सबक के जरिए वह आशा और आत्म-खोज की राह पर बढ़ती है.

5. तक्षकुडु आगामी तेलुगु लोककथा थ्रिलर है, जिसका निर्देशन विनोद अनंतोजु ने किया है. आनंद देवरकोंडा इसमें एक आंखों से दिव्यांग शख्स की भूमिका में हैं, जो अपने वफादार कुत्ते के साथ अपने गांव वालों की मौत का बदला लेने निकलता है.

6. इस लाइनअप को पूरा करता है लेगेसी, चारुकेश सेकर निर्देशित एक तमिल सीरीज, जिसमें आर. माधवन, निमिषा सजयन, गौतम कार्तिक, गुलशन देवैया और अभिषेक बनर्जी जैसे दिग्गज कलाकार हैं. यह एक पारिवारिक गैंगस्टर ड्रामा है, जो उत्तराधिकार की कहानी में उलझता है, जहां एक साम्राज्य को बचाने का मतलब सब कुछ दांव पर लगाना है.