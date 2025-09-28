नीतू कपूर ने बेटे रणबीर के बर्थडे पर खोल कर रख दिया दिल, तस्वीर शेयर कर लिखी ये बात

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर रविवार को अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर उनकी मां और अभिनेत्री नीतू कपूर ने अपने बेटे के लिए एक खास पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसमें नीतू कपूर ने बताया है कि वह रणबीर कपूर जैसा बेटा पाकर खुद को खुशकिस्मत मानती हैं. नीतू कपूर ने इस शुभकामना संदेश के साथ एक प्यारी सी तस्वीर भी पोस्ट की है. इसमें वह रणबीर और आलिया भट्ट एक-दूसरे के साथ फैमिली टाइम बिताते दिख रहे हैं. फोटो में आलिया और रणबीर एक-दूसरे के सिर को हल्के से छूते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि नीतू उनके बगल में बैठी हैं.

इसे शेयर करते हुए नीतू कपूर ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे बेटे. तुम्हें पाकर मैं खुद को बहुत धन्य पाती हूं." वहीं, रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी उनके जन्मदिन पर कई तस्वीरें साझा कीं. इनमें रणबीर और रिद्धिमा की बचपन की एक दुर्लभ और अनदेखी तस्वीर भी शामिल है. इसमें वह अपने माता-पिता, दिवंगत ऋषि कपूर और नीतू कपूर के साथ दिखाई दे रहे हैं. इस पोस्ट के साथ, रिद्धिमा ने लिखा, "हमारे परिवार के रॉकस्टार को. हैप्पी बर्थडे, लव यू भाई."

नीतू ने बेटे को विश करते हुए ये तस्वीर शेयर की.

रिद्धिमा ने रणबीर कपूर की शादी से पहले की रस्मों की एक तस्वीर भी पोस्ट की है. इसी के साथ ही रिद्धिमा ने एक और फोटो शेयर की है. इसमें अभिनेता के जन्मदिन की पूर्व संध्या के जश्न की एक झलक फैंस को दिखाई गई है. इसमें रणबीर कपूर अपने परिवार के साथ केक काटते दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर को फैंस सहित बॉलीवुड की हस्तियां भी जन्मदिन की बधाई देती दिख रही हैं.

रणबीर के साथ ही उनकी मौसी रीमा जैन का भी जन्मदिन है. उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए नीतू कपूर और रिद्धिमा दोनों ने रीमा जैन को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर बहुत जल्द संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे. इसके साथ ही वह नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण' में भगवान राम की भूमिका में दिखेंगे.