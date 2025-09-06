विज्ञापन

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी अंजना की 10 फोटो, गैंग्स ऑफ वासेपुर के 'फैजल' ने की थी ब्राह्मण लड़की से शादी

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ब्राह्मण लड़की से लव मैरिज की थी. उनकी पत्नी दिखने में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. हालांकि इनका तलाक कुछ समय पहले होते-होते रह गया था.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दमदार एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं. सबसे ज्यादा एक्टर को उनके साइको विलेन के रोल में पसंद किया जाता है. फिल्मों में छोटे-मोटे रोल कर स्टार बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज इंडियन सिनेमा का जाना-माना चेहरा है. एक्टर की प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत हिट रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत भूचाल आए थे. उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी से उनका झगड़ा तो पूरे देश ने देखा था. नवाज और आलिया का झगड़ा उस वक्त जगजाहिर हुआ था, जब एक्टर की पत्नी ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया था. यहां तक कि तलाक की नौबत आ गई थी, लेकिन बच्चों के चलते कपल पीछे हट गया. चलिए देखते हैं एक्टर की पत्नी की इन 10 तस्वीरों को.

नवाज ने साल 2009 में आलिया सिद्दीकी से शादी रचाई थी और इस शादी से उन्हें एक बेटी भी हुई है. आलिया का असली नाम अंजना किशोर पांडे है और वह ब्राह्मण हैं.

आलिया ने साल 2020 में नवाज को तलाक के लिए एक लीगल नोटिस भेजा था और खूब बवाल किया था.

आलिया ने पति नवाज पर रिश्ते में सम्मान को बरकरार ना रखने का आरोप लगाया था और उन्होंने एक्टर के भाइयों पर भी घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था.

नवाज ने पत्नी के तलाक के इस नोटिस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया था. वहीं कुछ साल तक दोनों में तू-तू मैं-मैं हुई और फिर विवाद अपने आप सुलझ गया.

साल 2024 में आलिया ने एक फैमिली फोटो शेयर की, जिसमें उनके पति नवाज और बेटी भी दिख रही थी.

यह तस्वीर आलिया ने शादी की 15वीं सालगिरह के मौके पर शेयर की थी. इस तस्वीर के साथ आलिया ने बड़ा ऐलान किया था.

आलिया ने कहा था कि हमारे अलग होने से बेटी शौरा पर बुरा असर पड़ा है और अब हम तलाक नहीं ले रहे हैं.

आलिया के इस ऐलान के बाद से नवाजुद्दीन की फैमिली एक बार फिर खुशियों के बीच खेल रही है.

गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फैजल के किरदार में खूब पसंद किया गया था. नवाज के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर को फिल्म कोस्टाओ (2025) में देखा गया था, जिसमें वह कैप्टन कोस्टाउो फर्नांडिस के रोल में थे. 

एक्टर की झोली में अब 5 फिल्में हैं, जिसमें थामा, सेक्शन 108, नूरानी चेहरा, संगीन, और रात अकेली है 2 शामिल हैं.




 

