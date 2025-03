10 करोड़ की फिल्म ने तीन दिन में कमाए 24 करोड़, एक्टर को मिला एक्टिंग का ये बड़ा खिताब

तेलुगु सिनेमा के मशहूर अभिनेता नानी ने हाल ही में अभिनेता प्रियदर्शी पुलिकोंडा की जमकर तारीफ की है. नानी ने प्रियदर्शी को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का ‘नसीरुद्दीन शाह' तक कह दिया. नसीरुद्दीन शाह को उनकी एक्टिंग के लिए पहचाना जाता है. यह बयान नानी ने अपनी आगामी फिल्म ‘कोर्ट: स्टेट वर्सेज ए नोबडी' के प्रमोशन के दौरान दिया, जिसमें प्रियदर्शी मुख्य भूमिका में हैं. नानी ने कहा, 'प्रियदर्शी में वह गहराई और प्रतिभा है, जो उन्हें खास बनाती है. जिस तरह नसीरुद्दीन शाह ने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई, वैसे ही प्रियदर्शी तेलुगु सिनेमा में एक अनूठा मुकाम हासिल कर रहे हैं.' नानी इस फिल्म के प्रेजेंटर भी हैं.

