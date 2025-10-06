नफीसा अली ने शेयर किया बाल्ड लुक, कैंसर की चौथी स्टेज का चल रहा इलाज, हिम्मत से आगे बढ़ रहीं एक्ट्रेस

दिग्गज एक्ट्रेस और राजनीतिज्ञ नफीसा अली सोढ़ी जो स्टेज 4 पेरिटोनियल कैंसर से जंग लड़ रही हैं उनकी कीमोथेरेपी शुरू हो चुकी है. आगे आने वाली चुनौतीपूर्ण लड़ाई के बावजूद वह साहस के साथ इसका सामना करने के लिए दृढ़ हैं. उनका दृढ़ संकल्प हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में साफ दिखाई दिया, जहां नफीसा ने इलाज के दौरान अपनी एक बॉल्ड लुक वाली तस्वीर शेयर की. नफीसा अली ने इंस्टाग्राम पर एक मुस्कुराती हुई सेल्फी शेयर की, जिसका टाइटल था "पॉजिटिव एनर्जी" इसके तुरंत बाद एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने दिल वाले इमोजी के साथ कमेंट किया जबकि कई दूसरे फॉलोअर्स ने उनके पार्टनर के लिए प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं भेजीं.

नफीसा अली सोढ़ी के पोते-पोतियां उनका सहारा बने

इलाज की चुनौतियों और असुविधाओं के बावजूद, नफीसा अली अक्सर अपने सफर की प्रेरणादायक झलकियां शेयर करती हैं. कुछ दिन पहले, उन्होंने एक भावुक मैसेज के साथ-साथ तस्वीरें और वीडियो भी पोस्ट किए, जिनमें उनके पोते-पोतियां कीमोथेरेपी के कारण बालों के झड़ने से निपटने में उनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे थे. इन क्लिप्स में उनकी नन्हीं पोतियों को अपने नन्हें हाथों से उनके बाल काटते हुए दिखाया गया था, जो एक दर्दनाक अनुभव को प्यार और समर्थन के एक मार्मिक कार्य में बदल रहे थे. इस पल को शेयर करते हुए, नफीसा ने लिखा, "आखिरकार, मेरे छोटे पोते-पोतियों ने मेरे झड़ते बालों की समस्या में मेरी मदद की."

इससे पहले, एक और अपडेट में, एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि कीमोथेरेपी के कारण उनके बाल काफी झड़ रहे थे. उन्होंने कंघी और बालों के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसका टाइटल था, "ये रहे मेरे कीमोथेरेपी वाले बाल... जल्द ही, मैं गंजी हो जाऊंगी."

नफीसा अली को पहली बार नवंबर 2018 में स्टेज 3 पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर का पता चला था. 2019 तक, उन्होंने बहादुरी से अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने इस बीमारी पर जीत हासिल कर ली है. हालांकि हाल ही में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि कैंसर फिर से उभर आया है, और वह एक बार फिर से इलाज शुरू करेंगी.