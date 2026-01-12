विज्ञापन

अहान पांडे की बहन अलाना पांडे ने नए घर के लिए मांगा 1 करोड़ का स्टोव और 63 लाख का मार्बल, हैरान पति बताया 'बकवास'

अनन्या पांडे की कजिन अलाना पांडे एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं. वो इन दिनों अपने नए घर के लिए पति आइवर मैक्रे के साथ शॉपिंग कर रही हैं.

Read Time: 1 min
Share
अहान पांडे की बहन अलाना पांडे ने नए घर के लिए मांगा 1 करोड़ का स्टोव और 63 लाख का मार्बल, हैरान पति बताया 'बकवास'
अनन्या पांडे की कजिन अपने नए घर में चाहती है 1 करोड़ का स्टोव
नई दिल्ली:

अनन्या पांडे की कजिन और यूट्यूबर अलाना पांडे हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. वो अपनी लाइफ की झलक फैंस को व्लॉग के जरिए दिखाती रहती हैं. इन दिनों वो अपने नए घर को रिनोवेट करने में बिजी हैं. वो अपना 5 बीएचके को रेनोवेट करवा रही हैं. ऐसे में अलाना पति आइवर मैक्रे के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए निकली हैं. उन्होंने कुछ सामान शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है. इस दौरान अलाना को अपने नए घर के लिए 1 करोड़ का स्टोव पसंद आया है. जिसके बारे में जानकर उनके पति आइवर मैक्रे चौंक गए हैं. उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया जो खूब वायरल हो रहा है.

1 करोड़ की चीज आई पसंद

अलाना ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में शॉपिंग की लिस्ट दिखाई. इस बार वो शॉपिंग के लिए अपने पति आइवर को भी साथ ले गईं. जहां पर आइवर चीजों की कीमत देखकर चौंक गए. उन्होंने मार्बल, रेफ्रिजरेटर और स्टोव जैसी चीजें देखीं. इन चीजों की कीमत जानकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई. इन चीजों की कीमत 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की थी. व्लॉग में अलाना कहती हैं कि हम ऑफिशियली रेनेोवेशन के लिए रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे हैं. जिसमें स्टोन, मार्बल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं. ये हमारा शॉपिंग वीक है. इस पर आइवर हंसते हुए कहते हैं- सारे महंगे सामान हैं.

क्यों ले रहे हैं प्रीमियम मटेरियल

अलाना कहती हैं- आप सोच रहे हैं कि रेनोवेशन में पैसा सच में कहां उड़ता है. वो तब शुरू होता है जब आप रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जाते हैं. हम प्रीमियम क्वालिटी की चीजें इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि ये हमारे घर की वैल्यू बढ़ाएंगे. हम इस घर में रहने वाले हैं मगर ये एक इन्वेस्टमेंट भी है. हम इस वजह से उसे देख रहे हैं.

स्टोव शॉपिंग करने गए

अलाना और आइवर कई जगह पर जाने के बाद स्टोव लेने के लिए गए. जहां पर उन्होंने लग्जरी मॉडल देखे. आइवर ने उसकी कीमत का अंदाजा लगाते हुए 40,000 डॉलर कहे और अलाना से इसे 30-35 हजार डॉलर कहा. उसके बाद स्टोव के रिप्रेजेंटिव इसकी अलग ही कीमत बताई. उन्होंने कहा- इसकी कीमत 81 लाख से 1.1 करोड़ तक है. आइवर ने ये सुनकर कहा- ये तो बिल्कुल पागलपन है. वहीं अलाना भी ये सुनकर हैरान रह गईं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ananya Panday, Alanna Pandey
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com