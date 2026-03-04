विज्ञापन
‘नदिया के पार’ की गुंजा को होली पर याद आए पुराने दिन, सुनाया ‘जोगी जी धीरे धीरे’ गाने की शूटिंग का किस्सा

Holi 2026 : साधना सिंह की बात करें तो, “नदिया के पार” से बहुत पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस ने “ससुराल”, “पापी संसार” और भोजपुरी फिल्मों सहित कई दूसरी हिंदी और रीजनल फिल्मों में भी काम किया.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस साधना सिंह ने बुधवार को अपनी सुपरहिट फिल्म ‘नदिया के पार' के होली सीक्वेंस की शूटिंग के खूबसूरत दिनों को याद करते हुए पुरानी यादों में खो गईं. उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म ‘नदिया के पार' का मशहूर होली गाना ‘जोगी जी धीरे धीरे' हमेशा उनके दिल के करीब रहेगा. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्ट्रेस ने होली मनाते हुए और हिट ट्रैक पर डांस करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “तब होली. अब होली. कुछ रंग कभी फीके नहीं पड़ते.”

गाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा, ‘जोगी जी धीरे धीरे' हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा. हंसी, चिढ़ाना, गांव का वो प्यार… यह सब बहुत असली था.” फिल्म में होली की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए, साधना ने कहा, “हर होली पर, मुझे नदिया के पार की शूटिंग के वो खूबसूरत दिन याद आते हैं, जब रंग सादे थे, इमोशन सच्चे थे, और प्यार शर्मीला लेकिन गहरा था.

जोगी जी धीरे धीरे पर डांस करती नजर आई एक्ट्रेस

सभी को त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए, साधना ने लिखा, "आप सभी को मासूमियत, खुशी और ऐसी खुशी से भरी होली की शुभकामनाएं जो हमेशा रहे. Happy Holi . साधना सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में, एक्ट्रेस मशहूर गाने “जोगी जी धीरे धीरे” पर डांस करती नजर आ रही हैं. जिन लोगों को नहीं पता, “नदिया के पार” 1982 में रिलीज हुई थी और इसे गोविंद मूनिस ने डायरेक्ट किया था. राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में सचिन पिलगांवकर और साधना सिंह ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही एक्टर इंदर ठाकुर, मिताली और लीला मिश्रा ने भी अहम रोल निभाए थे.

राजश्री प्रोडक्शंस ने बाद में सूरज आर. बड़जात्या की डायरेक्टेड 1994 की ब्लॉकबस्टर फिल्म “हम आपके हैं कौन..!” में ठीक उसी स्टोरीलाइन के साथ इस फिल्म को रीमेक किया. “नदिया के पार” में सचिन पिलगांवकर और साधना सिंह ने जो रोल ओरिजिनली निभाए थे, उन्हें सलमान खान और माधुरी दीक्षित ने हम आपके हैं कौन में रिपीट किया, जो बाद में इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई.

साधना ने इन फिल्मों में किया काम 

साधना सिंह की बात करें तो, “नदिया के पार” से बहुत पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस ने “ससुराल”, “पापी संसार” और भोजपुरी फिल्मों सहित कई दूसरी हिंदी और रीजनल फिल्मों में भी काम किया. एक्ट्रेस ने बाद में फिल्ममेकर राजकुमार शाहाबादी से शादी की और अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस करने के लिए काम से ब्रेक लिया.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
