इस एक्टर ने अपने बेटे को बताया एनिमल के रणबीर कपूर की तरह, बोले- पापा के लिए कुछ भी कर सकता...

Pushpa 2 Actor Allu Arjun Says My Son is just like Animal Ranbir Kapoor: 'पुष्पा 2' को लेकर साउथ फिल्मी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों खूब चर्चा में हैं. इस फिल्म का ट्रेलर रविवार को पटना के गांधी मैदान में लॉन्‍च किया गया. इस दौरान एक्टर की एक झलक देखने को लिए पूरा मैदान खचाखच भर गया था. उनके डायलॉग पर लोगों का शोर सुनने लायक था. उनकी यह फिल्म 5 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. हाल ही में अल्लू अर्जुन एक शो में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने बेटे अयान की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि बेटे को 'एनिमल' फिल्म में रणबीर कपूर का रोल बेहद पसंद आया है.

अल्लू अर्जुन ने की बेटे की तारीफ

अल्लू अर्जुन ने कहा, उनका बेटा 'एनिमल' के रणबीर कपूर की तरह ही है. 'वो अपने पापा के लिए कुछ कर सकता है. अपनी मां को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं. मां के लिए अगर कुछ भी गलत हो जाए तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा.' नंदमुरी बालकृष्ण से बातचीत में अल्लू अर्जुन ने बताया कि रणबीर कपूर बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. अर्जुन ने कहा- 'वो मुझे काफी पसंद हैं. वो कमाल के हैं.'

बचपन में शरारती थे अल्लू अर्जुन

इस शो में बातचीत के दौरान अल्लू अर्जुन ने बताया कि बचपन में काफी शरारती थी लेकिन स्नेहा रेड्डी से शादी करने के बाद उनकी पूरी लाइफ बदल गई, फैमिली को लेकर उनका नजरिया भी बदल गया है. इसके बाद उनका फोकस ज्यादातर फैमिली पर है. उनका बेटा भी अब बड़ा हो रहा है तो वो भी फैमिली को लेकर अपनी रिस्पॉन्सबिलिटी समझ रहा है.

पुष्पा 2 को लेकर क्रेज

साल 2021 में अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा' रिलीज हुई थी. इस फिल्म के आने के बाद जो माहौल बदला वो 'पुष्पा 2' तक दिखाई दे रहा है. दर्शकों में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज है. अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीता है. अब दर्शक दोबारा से फिल्म देखने को तैयार हैं और माना जा रहा है कि ये फिल्म कई रिकॉर्ड्स बना सकती है.