विज्ञापन
4 minutes ago

Bollywood & TV Celebrities Voting For BMC Elections: महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव गुरुवार यानी आज 15 जनवरी को सुबह 7.30 बजे से मतदान शुरू हो गया है. कुल 2,869 सीटों के लिए  है.चुनावी मैदान में कुल 15,908 उम्मीदवार हैं, जिसके चलते राज्यभर में 3 करोड़ 48 लाख 79 हजार 337 मतदाताओं के लिए 39,092 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है. इसी के चलते वोटिंग शुरू होने के बाद आम जनता के अलावा बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं. 

बॉलीवुड सेलेब्स वोट करने पहुंचे | Celebrities Voting For BMC Elections

Jan 15, 2026 07:58 (IST)
Link Copied
Share

Bollywood Celebrities Vote in BMC Elections 2026: वोट देने के बाद अक्षय कुमार ने कहा- रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है

मुंबई में वोट देने वाले सेलेब्रिटिज की लिस्ट में अक्षय कुमार नंबर वन रहे, जिन्होंने वोट देने के बाद कहा, "आज BMC के लिए वोटिंग हो रही है. मुंबईकर होने के नाते, आज रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है. मैं मुंबई के सभी लोगों से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में बाहर निकलें और वोट डालें. अगर हमें मुंबई का असली हीरो बनना है, तो डायलॉगबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए."

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Celebrities Voting, BMC Elections, Bollywood Stars, Mumbai Polls
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com