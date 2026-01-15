Bollywood & TV Celebrities Voting For BMC Elections: महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव गुरुवार यानी आज 15 जनवरी को सुबह 7.30 बजे से मतदान शुरू हो गया है. कुल 2,869 सीटों के लिए है.चुनावी मैदान में कुल 15,908 उम्मीदवार हैं, जिसके चलते राज्यभर में 3 करोड़ 48 लाख 79 हजार 337 मतदाताओं के लिए 39,092 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है. इसी के चलते वोटिंग शुरू होने के बाद आम जनता के अलावा बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं.
बॉलीवुड सेलेब्स वोट करने पहुंचे | Celebrities Voting For BMC Elections
Bollywood Celebrities Vote in BMC Elections 2026: वोट देने के बाद अक्षय कुमार ने कहा- रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है
मुंबई में वोट देने वाले सेलेब्रिटिज की लिस्ट में अक्षय कुमार नंबर वन रहे, जिन्होंने वोट देने के बाद कहा, "आज BMC के लिए वोटिंग हो रही है. मुंबईकर होने के नाते, आज रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है. मैं मुंबई के सभी लोगों से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में बाहर निकलें और वोट डालें. अगर हमें मुंबई का असली हीरो बनना है, तो डायलॉगबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए."
#WATCH | Mumbai: After casting his vote, Actor Akshay Kumar says, "Today, the voting for BMC is taking place. As Mumbaikars, we have the remote control with us today. I would request all the people of Mumbai to come out in large numbers and cast their votes. If we have to be the… https://t.co/AOlWRmnx1V pic.twitter.com/19RmBgMFB7— ANI (@ANI) January 15, 2026