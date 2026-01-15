मुंबई में वोट देने वाले सेलेब्रिटिज की लिस्ट में अक्षय कुमार नंबर वन रहे, जिन्होंने वोट देने के बाद कहा, "आज BMC के लिए वोटिंग हो रही है. मुंबईकर होने के नाते, आज रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है. मैं मुंबई के सभी लोगों से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में बाहर निकलें और वोट डालें. अगर हमें मुंबई का असली हीरो बनना है, तो डायलॉगबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए."

#WATCH | Mumbai: After casting his vote, Actor Akshay Kumar says, "Today, the voting for BMC is taking place. As Mumbaikars, we have the remote control with us today. I would request all the people of Mumbai to come out in large numbers and cast their votes. If we have to be the… https://t.co/AOlWRmnx1V pic.twitter.com/19RmBgMFB7 — ANI (@ANI) January 15, 2026