विज्ञापन

मोनालिसा का गाना हुआ हिट, तोड़े बड़ी-बड़ी हीरोइनों के रिकॉर्ड, दिल जानिया को रिलीज होते ही मिले इतने व्यूज

महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा का गाना 'दिल जानिया' रिलीज हो गया है. गाने ने रिलीज होते ही लोगों के दिलों में जगह बना ली है. इस गाने को मिलियन में व्यूज भी मिल गए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
मोनालिसा का गाना हुआ हिट, तोड़े बड़ी-बड़ी हीरोइनों के रिकॉर्ड, दिल जानिया को रिलीज होते ही मिले इतने व्यूज
मोनालिसा का गाना दिल जानिया हुआ रिलीज

महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा अब एक्टिंग की दुनिया में आ गई हैं और आते ही छा गई हैं. उनका नया गाना ‘दिल जानिया' इन दिनों खूब वायरल हो रहा है और लोगों के दिलों को छू रहा है. गाने के खूबसूरत बोल और म्यूजिक के साथ ही मोनालिसा की एक्टिंग भी लोगों को खूब पसंद आ रही है. मोनालिसा का ये नया गाना पिछले हफ्ते venus ओरिजनल्स पर रिलीज हुआ था. महज हफ्ते भर में गाने ने 5 मिलियन से अधिक व्यूज पार कर लिया है.

हर मिनट बढ़ रहे व्यूज

‘दिल जानिया' एक पंजाबी सॉन्ग है, जिसे गैमी ने लिखा है और म्यूजिक टर्बन बीट्स ने दिया है.  गाने में मोनालिसा के साथ एक्टर समर्थ मेहता नजर आ रहे हैं. ये एक रोमांटिक सॉन्ग है, जिसमें मोनालिसा, समर्थ के साथ रोमांस करती नजर आती हैं. गाने में उनका लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है, साथ ही दोनों की केमेस्ट्री भी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. मोनालिसा का जादू कुछ ऐसा छाया है कि इस गाने के व्यूज हर मिनट बढ़ते जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Dhurandhar Collection Day 41: ऐतिहासिक बनी धुरंधर, 41वें दिन ताबड़तोड़ कमाई, इतिहास में दर्ज हुआ रणवीर का नाम

इस गाने पर हफ्ते भर में 55 लाख 33 हजार 537 व्यूज आ चुके हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं. इसके पहले 2025 में मोनालिसा का पहला गाना सादगी रिलीज हुआ था. इस गाने में वह उत्कर्ष सिंह के साथ नजर आईं थीं और अपने डेब्यू वीडियो के साथ उन्होंने खूब धूम मचाई थी. इस गाने पर 9 मिलियन से अधिक व्यूज आ चुके हैं.

जल्द आ रही है पहली फिल्म

मोनालिसा की पहली फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' का पोस्टर रिलीज हो चुका है. फिल्म की शूटिंग जारी हैं. मोनालिसा अक्सर सोशल मीडिया पर फिल्म की शूटिंग के दौरान के वीडियोज शेयर करती रहती हैं. हाल में उन्होंने झरने के नीचे फिल्माए जा रहे एक रोमांटिक सीन का वीडियो शेयर किया था. वीडियो में वह एक्टर अभिषेक त्रिपाठी के साथ रोमांस करती दिख रही हैं. नीले रंग की साड़ी में मोनालिसा बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. इसके पहले एक वीडियो में वह बताती हैं कि कैसे वह एक सीन में सच में डर गई थीं, जिसमें उन्हें गोली लगती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Monalisa, Monalisa Bhosle, Dil Jania, Monalisa Song, Monalisa Mahakumbh Girl
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com