'ना कजरे की धार' वाली एक्ट्रेस को 31 साल बाद भी नहीं किसी श्रृंगार की जरूरत, ताजा वीडियो देख फैंस बोले- कितनी सुंदर हो

Poonam Jhawer Latest Video: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस ऐसी भी रही हैं, जो अपनी खूबसूरती से ही दर्शकों के दिलों पर छाईं और फिर अचानक बॉलीवुड से गायब हो गईं. ऐसी एक नहीं बल्कि कई अभिनेत्री हैं. कोई शादी कर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ गईं तो कईयों ने रोल अच्छे ना मिलने के चलते फिल्मों से किनारा कर लिया. इस कड़ी में बात करेंगे अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म मोहरा की एक्ट्रेस पूनम झावर की, जो हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हैं. एक्ट्रेस बहुत पहले ही फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर चुकी हैं और अब बीते तीन दशक में उनका लुक काफी बदल चुका है.



अब कैसी दिखती हैं मोहरा की एक्ट्रेस? (Mohra Actress Latest Video)



वीडियो में देखेंगे कि 90 के दशक की ब्यूटी क्वीन पूनम झावर (Actress Poonam Jhawer) साड़ी में दिख रही हैं और उनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है और उनके चेहरे पर आई खुशी ने उनके फैंस को उनके पुराने दिनों की याद दिला दी है. फिल्म 'मोहरा' में उनका पॉपुलर सॉन्ग ना कजरे की धार आज भी सुना जाता है. जी हां, इस गाने में सुनील शेट्टी के साथ कोई और नहीं बल्कि पूनम झावर ही थीं. आपको बता दें. फिल्म OMG (2012) में पूनम ने साध्वी का रोल प्ले किया था. पूनम ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी. वह रईस घराने से आती हैं. फिल्मों में काम करने के दौरान वह बतौर सिंगर और फिल्ममेकर भी काम कर चुकी हैं. मोहरा (1994) ही उनकी डेब्यू फिल्म है.



अब क्या करती हैं पूनम झावर ?

बॉलीवुड के साथ-साथ पूनम ने कई साउथ फिल्मों में भी काम किया, लेकिन अचानक उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली. एक्ट्रेस ने फिल्मों से किनारा करने पर कहा था कि उन्हें वो रोल नहीं मिले जो करना चाहती थीं. पूनम ने कहा थी कि वह एक स्ट्रगल एक्ट्रेस बनकर रह गई थीं और वह एक अच्छे रोल की तलाश में थीं. वह हर फिल्म में साड़ी पहनकर नहीं आना चाहती थीं.

ये भी पढ़ें- मोहरा के लिए रवीना टंडन नहीं थीं पहली पसंद, पहले दीवाना फेम एक्ट्रेस ने कहा नो, फिर इस पूर्व मिस वर्ल्ड ने भी फिल्म से बना ली थी दूरी

दरअसल, शुरुआती दौर में पढ़ाई के दौरान एक्ट्रेस ने कई प्रोजेक्ट को करने से मना कर दिया था, जिसके चलते इंडस्ट्री को लोगों का लगा था कि वह काम नहीं करना चाहती हैं. पूनम ने एक्टिंग छोड़ फिल्में प्रोड्यूस की, जिसमें फिल्म आंच उन्होंने प्रोड्यूस की है. पूनम आज सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और कई एनजीओ संग भी काम करती हैं. इतना ही नहीं वह पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी कैंपेनिंग करती हैं.