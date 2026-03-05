विज्ञापन
जेलर 2 की स्टाइलिस्ट ने कर दिया 225 करोड़ रुपये का बंटाढार, बता डाला बॉलीवुड का कौन खान रजनीकांत की फिल्म में आएगा नजर

रजनीकांत की इस फिल्म में बॉलीवुड का एक सुपरस्टार भी नजर आने वाला है. इस सुपरस्टार की फिल्म का फैंस पिछले दो साल से इंतजार कर रहे हैं.

बॉलीवुड का कौन खान रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 में आएगा नजर

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' इस साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक है. उनकी इस फिल्म में साउथ सिनेमा के कई सुपरस्टार नजर आने वाले हैं. रजनीकांत की इस फिल्म में बॉलीवुड का एक सुपरस्टार भी नजर आने वाला है. इस सुपरस्टार की फिल्म का फैंस पिछले दो साल से इंतजार कर रहे हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहनलाल के स्टाइलिस्ट जिशाद शमसुद्दीन ने इसकी पुष्टि की है. 

ऐसे हुई पुष्टि

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक AI से बनी तस्वीर शेयर की, जिसमें ग्रे बालों वाला शाहरुख खान गाड़ी चला रहा है, आगे मोहनलाल बैठे हैं और पीछे रजनीकांत व शिव राजकुमार. कैप्शन में लिखा था कि फैंस इस सीन का इंतजार कर रहे हैं. जिशाद ने इसे दोबारा शेयर करते हुए लिखा, "कंडिप्पा इरुक्कुम" यानी "पक्का होगा". इससे साफ हो गया कि शाहरुख खान 'जेलर 2' में कैमियो करेंगे. यह रजनीकांत और शाहरुख खान की पहली बार साथ स्क्रीन पर दिखाई देने वाली फिल्म होगी. पहले कभी वे साथ नहीं आए, सिर्फ 'रा.वन' में डिजिटल इफेक्ट्स से रजनीकांत का किरदार दिखा था. 'जेलर 2' नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित है, जो 2023 की ब्लॉकबस्टर 'जेलर' की अगली कड़ी है. इसमें रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं.

और भी कलाकार आएंगे नजर

पहली फिल्म में मोहनलाल ने 'मैथ्यू' के रूप में कैमियो किया था, जो अब सीक्वल में भी लौट रहे हैं. शिव राजकुमार भी अपने किरदार 'नरसिम्हा' को दोहरा रहे हैं. मिथुन चक्रवर्ती ने पिछले साल एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म में रजनीकांत, मोहनलाल, शाहरुख खान, राम्या कृष्णन और शिव राजकुमार उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वे विलेन हैं. इससे भी शाहरुख के आने का संकेत मिला था. 'जेलर 2' की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, शाहरुख खान का हिस्सा मार्च में फिल्माया जा सकता है, जो 5 दिनों का होगा. फिल्म इस साल गर्मियों में रिलीज होने की उम्मीद है.
 

