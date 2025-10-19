अमेरिका- पाक में मॉडलिंग, बॉलीवुड में रणबीर कपूर के साथ की धमाकेदार एंट्री, हिट फिल्मों के बाद बनाई दूरी 

Nargis Fakhri BirthDay: बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने कई फिल्मों में अपने ग्लैमरस भूमिकाओं से दर्शकों का मनोरंजन किया है. मॉडलिंग में सफलता मिलने के बाद 2011 में नरगिस को पहली ही बार में रणबीर कपूर के साथ रॉकस्टार में स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, वह भी बतौर लीड एक्ट्रेस. एक्ट्रेस के करियर की शुरुआत भले ही अच्छी रही हो, लेकिन धीरे-धीरे उनके करियर की गाड़ी स्लो हो गई. आज भी नरगिस फिल्मों में सेकेंड लीड का रोल प्ले करती हैं. नरगिस सोमवार को अपना 46वां जन्मदिन मनाएंगी.

नरगिस फाखरी का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ है, लेकिन पकिस्तान से भी उनका रिश्ता है. उनके पिता मोहम्मद फाखरी पाकिस्तानी के मूल निवासी थे और उनकी शादी मारिया ए. फाखरी से हुई थी. हालांकि दोनों का तलाक हो चुका है और उनके पिता भी अब दुनिया में नहीं रहे हैं. दोनों माता-पिता के अलग-अलग देशों के होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की नागरिकता प्राप्त है. नरगिस की रुचि मॉडलिंग में थी. 16 साल की उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी. उन्होंने पाकिस्तानी शोज के लिए भी मॉडलिंग की और साल 2004 में अमेरिका नेक्स्ट मॉडल शो में हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्होंने भारत में किंगफिशर कैलेंडर और बाकी बड़े ब्रांड के लिए मॉडलिंग करनी शुरू की और उनका चेहरा हर तरफ छा गया.

मॉडलिंग में मिली सफलता के साथ नरगिस ने साल 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार से बॉलीवुड में एंट्री मिली. फिल्म चल निकली और इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि नरगिस और रणबीर के लिए मील का पत्थर साबित हुई. इसके बाद उन्होंने ‘मद्रास कैफे', ‘मैं तेरा हीरो', ‘अजहर' और ‘अमावस' जैसी हिट फिल्में दीं. उन्होंने 2015 में हॉलीवुड फिल्म 'स्पाई ' में भी काम किया. जब किस्मत चमकी तो नरगिस ने साउथ में भी हाथ आजमाया और 'रश्ना: द रे ऑफ लाइट' और 'साहसम' में काम किया. हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने यह कहकर बॉलीवुड से दूरी बना ली कि वे लगातार फिल्में कर रही थीं और काफी तनाव ले रही थीं. काम के दौरान वह परिवार और दोस्तों को काफी मिस कर रही थीं. एक्ट्रेस ने बताया था कि वह अब कुछ समय अपनी खुशी के लिए निकालना चाहती हैं.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो नरगिस ने गुपचुप तरीके से अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है और 6 महीने तक अपनी शादी को छिपाकर रखा था, लेकिन अब वो अपने पति टोनी बेग के साथ मीडिया के सामने आती रहती हैं.