घर में नौकर को मारकर दफनाया, उगाए उसकी कब्र पर धनिया, दिल दहला देगी 17 मिनट की ये फिल्म, IMDb पर टॉप रेटिंग

एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो फिल्में लंबे समय तक जहन में रह जाती हैं, जिसकी कहानी दिल के साथ-साथ दिमाग में भी बैठ जाती है. ऐसी फिल्में और सीरीज ज्यादा सस्पेंसिव क्राइम थ्रिलर जोनर की होती है. इस जोनर की ज्यादातर फिल्में सच्ची घटनाओं पर बेस्ड होती हैं, जो दर्शकों के पसीने छुड़ाने के साथ-साथ उन्हें अलर्ट करने का भी संदेश देती है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसी फिल्में-सीरीज की भरमार हैं. बात करेंगे 9 साल पुरानी उस थ्रिलर ड्रामा फिल्म की, जिसकी कहानी किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं है. नौकर के मर्डर के मर्डर के इर्द-गिर्द घूमने वाली यह फिल्म दर्शकों को अंत तक खुद से बांधे रखती है.



हिला देगी 17 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म

हम बात कर रहे हैं टिस्का चोपड़ा, रसिका दुग्गल, आदिल हुसैन और सुमित गुलाटी स्टारर शॉर्ट फिल्म चटनी की, जो 2016 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन ज्योति कपूर दास ने किया था. इसका रनटाइम महज 17 मिनट है, जो आपको हर मिनट थ्रिल करती रहेगी. फिल्म की कहानी की बातें करें तो एक गृहिणी और एक चुलबुली महिला की कहानी है, जो दिखती तो सामान्य हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उतनी ही उथल पुथल है. फिल्म की कहानी देखते ही देखते कब डरावना मोड़ पकड़ लेती है, आपको पता भी नहीं चलेगा. यह कहानी है धोखे, साजिश और ऐसी सच्चाई की, जिस पर विश्वास करना नामुमकिन है. फिल्म का नाम चटनी जरूर है, लेकिन यह खट्टी और मीठी होने के साथ-साथ बहुत तीखी भी है.



नौकर की हत्या ने बदल कहानी

चटनी की कहानी नौकर की हत्या से और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है. दो सहेलियों के बीच जब नौकर का जिक्र छिड़ता है, तो कहानी अपना मोड़ बदल लेती है. एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को अपने पति और नौकर के अफेयर के बारे में बताती है. अब नौकर की हत्या कैसी की जाती है, यही फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा शॉकिंग प्वाइंट है. नौकर को मारकर घर के आंगन में दफनाकर वहां मसाले की खेती की जाती है. नौकर की हत्या पर कहानी खत्म नहीं होती. इसके बाद कहानी फिर एक ऐसा मोड़ लेती है, जहां दोनों सहेलियां आमने-सामने आ जाती हैं. टिस्का चोपड़ा और रसिका दुग्गल ने दो सहेलियों का किरदार निभाया है. टिस्का गृहिणी के रोल में हैं, तो आदिल हुसैन कहानी के असल किरदार हैं, जिनसे नौकर के मर्डर की यह पूरी कहानी शुरू होती है. इस फिल्म को आईएमडीबी ने 10 में से 7.7 रेटिंग दी है. इस कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर शॉर्ट फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.



