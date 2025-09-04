विज्ञापन

'कहानी कहने के लिए मारे धर्म पर सवाल क्यों?- तेजा सज्जा अपनी फिल्मों कों लेकर कही बड़ी बात

इतिहास को विस्फोटक एक्शन के साथ मिलाते हुए, मिराई एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया.

तेजा सज्जा अपनी फिल्मों कों लेकर कही बड़ी बात
नई दिल्ली:

आज भव्य कार्यक्रम में जब आगामी पैन-इंडिया स्पेक्टेकल मिराई के अभिनेता तेजा सज्जा से पूछा गया कि उनकी फिल्मों में धार्मिक तत्व बार-बार क्यों नजर आते हैं, तो अभिनेता ने जवाब देते हुए कहा, “जब वही प्रेम कहानी बार-बार बनाई जाती है तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम अपने धर्म से प्रेरित कहानी कहने की कोशिश करते हैं, लोग शक जताने लगते हैं. हमें गर्व होना चाहिए. यह हमारी धरती है, यही हमारे संस्कार हैं. ट्रेलर के 3 मिनट 10 सेकंड में केवल 10 सेकंड भगवान राम की एक झलक दिखाई गई है, और उसी पर धर्म का सवाल उठ रहा है. यह फिल्म सिर्फ उसी के बारे में नहीं है. यह फैंटेसी, एक्शन, एडवेंचर, सुपरहीरो स्टोरीटेलिंग और गहरी भावनाओं का संगम है. हम इन सबको भारतीय इतिहास की नजर से एक नए और आकर्षक तरीके से पेश कर रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी इससे जुड़ सके और इसे आत्मसात कर सके.”

इतिहास को विस्फोटक एक्शन के साथ मिलाते हुए, मिराई एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. मनोज मंजू, जगपति बाबू, जयराम, श्रिया सरन और रितिका नायक जैसे शानदार कलाकारों से सजी यह फिल्म, गौरा हरी के बिजली जैसे संगीत और तकनीकी सीमाओं को लांघते विजुअल्स के कारण और भी दमदार बनती है.

तेजा सज्जा के करिश्माई स्क्रीन प्रेजेन्स, कार्तिक घट्टमनेनी की विजनरी स्टोरीटेलिंग और धर्मा प्रोडक्शंस के उत्तर भारतीय बाजार में मजबूत सहयोग से सशक्त, मिराई 12 सितंबर 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दहाड़ मचाने आ रही है, भारतीय सिनेमा के पैमाने और परिभाषा को एक नई ऊँचाई देने के लिए.

