रेल मंत्रालय ने लापता लेडीज को दी बधाई, बोला- फिल्म से जुड़ने पर गर्व है

ऑस्कर के लिए भारत की ऑफीशियल एंट्री के तौर पर चुने जाने के बाद देशभर में लापता लेडीज की चर्चा है. इस बीच रेल मंत्रालय ने भी फिल्म की तारीफ में एक ट्वीट किया. दरअसल इस फिल्म की कहानी में एक मेन रोल ट्रेन का भी है. इसलिए मंत्रालय ने लीड एक्ट्रेस की वो ट्रेन वाली तस्वीर शेयर कर फिल्म की टीम को बधाई दी. मंत्रालय ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिका, ओ सजनी रे...बहुत बहुत बधाई! भारतीय रेलवे को इस शानदार फिल्म से जुड़ने पर बहुत गर्व है.

O sajni re… Bahut bahut badhai! Indian Railways is proud to be a part of such a wholesome movie. #Oscars2025 #LaapataaLadies pic.twitter.com/8zyFBl0M5j