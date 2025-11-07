विज्ञापन

Michael Teaser: माइकल जैक्सन की बायोपिक का आया टीजर, चाचा का किरदार निभाते दिखे भतीजे जाफर जैक्सन

माइकल जैक्सन की बायोपिक 2026 में रिलीज होगी, जिसकी पहली झलक रिलीज होगी. इसमें जाफ़र जैक्सन अपने चाचा माइकल जैक्सन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे.

माइकल जैक्स की बायोपिक माइकल का टीजर हुआ रिलीज
दिवंगत दिग्गज माइकल जैक्सन की बायोपिक का टीजर गुरुवार को रिलीज कर दिया गया है. टीजर की शुरुआत में माइकल जैक्सन के मुख्य किरदार में उनके भतीजे जाफ़र जैक्सन स्टूडियो के अंदर हेडफोन लगाते हुए नजर आ रहे हैं. स्टूडियो के अंदर कुछ शॉट्स के बाद, टीजर में एक खचाखच भरे स्टेडियम को दिखाया जाता है. जिसके बाद माइकल जैक्सन के पेट के हिस्से के क्लोज़-अप शॉट्स दिखाए जाते हैं. इसके बाद टीज़र में एक बोर्ड पर चिपके हुए नोट दिखाई देते हैं, जिनमें से एक पर 'बीट इट' और दूसरे पर 'बिली जीन' लिखा है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 1983 में रिलीज 'बीट इट' हुआ था, जिसे माइकल जैक्सन की डिस्कोग्राफी में संगीत और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. यह सिर्फ एक और हिट नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें ग्लोबली पॉपुलर बनाया और 1980 के दशक में पॉप संगीत की ध्वनि और दायरे को परिभाषित करने में मदद की. इस गाने ने पॉप, रॉक और आर एंड बी का एक ऐसा मिक्स दिखाया किया जो पहले बहुत कम गानों में देखने को मिला था. एडी वैन हेलन के धमाकेदार गिटार सोलो के साथ, ब्लैक पॉप को रॉक दर्शकों के सामने लाया गया.

हिंसा-विरोधी संदेश ("माचो मैन मत बनो") आक्रामक संगीत ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत था, जो जैक्सन की सामाजिक टिप्पणियों को जन अपील के साथ मिलाने की क्षमता को दर्शाता है. 'बीट इट' के साथ ही रिलीज हुआ 'बिली जीन', यकीनन माइकल जैक्सन के करियर का निर्णायक गीत है, जिसने उन्हें एक सफल ग्लोबल चिन्ह से एक संगीत किंवदंती में बदल दिया.

इसके बाद टीजर में माइकल जैक्सन के करियर के शिखर और एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उनके दुनिया पर पड़े प्रभाव को दिखाया गया, जहां वे खचाखच भरे एरेना में परफॉर्म कर रहे हैं. और उनके शो में दर्शक बेहोश हो जाते हैं, जो उनके कॉन्सर्ट के दौरान आम बात थी. यह टीजर का अंत वहीं होता है जहां माइकल जैक्सन कहते हैं, "क्या आप कृपया मेरे लिए लाइट जला सकते हैं?" यह देखते हुए कि वे एक स्टेज कलाकार थे, जिन्होंने स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया था.

माइकल जैक्सन को 'पॉप का बादशाह' माना जाता है. वे संगीत, नृत्य और मनोरंजन जगत में एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे. उन्होंने 'थ्रिलर', 'बैड' और 'डेंजरस' जैसे एल्बमों के माध्यम से पॉप संगीत में क्रांति ला दी. उनके अभिनव संगीत वीडियो, मूनवॉक जैसे विशिष्ट नृत्य, और सीमाओं को तोड़ने वाली ध्वनि ने पॉप संस्कृति को नया रूप दिया.

