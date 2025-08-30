कभी मरना नहीं चाहता था ये स्टार, 50 की उम्र में हुई मौत, सदमे में 13 फैन ने की आत्महत्या, 70 दिन तक नहीं हुआ दफन

25 जून 2009 को 'किंग ऑफ पॉप' के नाम से फेमस माइकल जैक्सन की 50 साल में कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स स्थित अपने घर में मृत्यु हो गई थी. वह 29 अगस्त 1958 को पैदा हुए थे. अगर आज वह जीवित होते तो अपना 67वां जन्मदिन मनाते, लेकिन 50 साल की उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. बताया जाता है, वह 150 साल तक जीवित रहना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने डॉक्टरों की टीम भी रखी थी और ऑक्सीजन के चैंबर में सोया करते थे, लेकिन कहते हैं कुछ चीजें इंसानों के हाथ में नहीं होती है.

बता दें, हेवी दवाइयों के ओवरडोज के कारण उनकी मौत हो गई. हालांकि मरने के बाद वह अपने हर एक बच्चे के नाम लगभग 244 करोड़ रुपए छोड़ गए थे. आइए जानते हैं उनकी मौत से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में.



बच्चों के लिए छोड़ गए 244 करोड़ रुपए

माइकल जैक्सन के तीन बच्चे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हर एक बच्चे के लिए वह 244 करोड़ रुपए और अपनी बाकी प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ गए हैं. वहीं 'फोर्ब्स' की रिपोर्ट के अनुसार, इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद उन्होंने 17,110 करोड़ रुपए की कमाई की थी.



70 दिन बाद दफनाया गया था शव



माइकल जैक्सन की मौत से हर किसी को सदमा लगा था, लेकिन मौत का सटीक कारण किसी को नहीं पता था. ऐसे में उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और उसी दौरान उनका दिमाग निकाला गया और फिर जांच की गई. इस कार्य को लगभग 2 महीने का समय लगा था. जांच के बाद जब कुछ खास हासिल नहीं हुआ, तो मरने के 70 दिन बाद उनके शव को सोने के ताबूत में सीक्रेट लोकेशन पर दफनाया गया था. वहीं जब उनके फैंस विरोध करने लगे तो दफनाए गए शव को निकालकर ग्रेट माइसीलियम में दफनाया गया, जो फॉरेस्ट लॉन में स्थित है.



13 फैंस ने की थी सुसाइड

पॉप किंग माइकल जैक्सन की अचानक मौत के बाद, उनके फैंस को गहरा धक्का लगा था. जिसके बाद एक दर्जन से अधिक फैंस ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. माइकल जैक्सन की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर की जाती है. आज तक उनके जैसा कोई नहीं आया है. अपने गानों, डांसिंग स्टाइल के साथ-साथ वह अपनी फेमस मून वॉक के लिए जाने जाते हैं, जिसे आज भी लोग कॉपी करते हैं.

बता दें, उनके नाम 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं. वहीं उनकी अंतिम विदाई को स्ट्रीम किया था, जिसे पूरी दुनिया के 300 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा था.



