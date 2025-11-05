महिमा चौधरी से कम खूबसूरत नहीं हैं संजय मिश्रा की पत्नी किरण, इन 5 तस्वीरों में दिखेगी पहाड़ी खूबसूरती...

विज्ञापन

 एक्टर संजय मिश्रा की की पत्नी का नाम किरण मिश्रा है, दोनों की शादी साल 2009 में हुई थी.

Read Time: 2 mins
खूबसूरती में महिमा चौधरी से कम नहीं हैं संजय मिश्रा की दूसरी पत्नी किरण
नई दिल्ली:

हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें जोरों पर थीं कि संजय मिश्रा ने चुपचाप महिमा चौधरी से शादी कर ली है. वजह भी थी, दोनों की दुल्हा-दुल्हन वाले कपड़ों में कुछ तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे थे. लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. दरअसल, ये तस्वीरें उनकी आने वाली फिल्म ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' के प्रमोशन की हैं, न कि किसी असली शादी की. वैसे, बहुत कम लोग जानते हैं कि संजय मिश्रा की असली जिंदगी में उनकी एक बेहद प्यारी पत्नी हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं.

 एक्टर संजय मिश्रा की की पत्नी का नाम किरण मिश्रा है, दोनों की शादी साल 2009 में हुई थी.

किरण मिश्रा संजय मिश्रा की दूसरी पत्नी हैं. बता दें, उनकी पहली शादी 1990 के दशक में रोशनी अचरेजा से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे.

संजय मिश्रा की पत्नी किरण भारत-नेपाल सीमा के पास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नाम के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं. वहीं संजय मिश्रा मूल रूप से वाराणसी, बिहार के निवासी हैं.

संजय मिश्रा के पिता के निधन के बाद उनकी मां ने ही किरण से अपने बेटे की शादी तय की थी. हालांकि ये लव मैरिज नहीं थी, लेकिन  कई मीडिया इंटरव्यू में दोनों ने बताया कि शादी के बाद उनका प्यार और गहरा हुआ और उन्होंने अपने मिलन को डेस्टिनी बताया.

किरण मिश्रा संजय मिश्रा दोनों अपनी शादी से काफी खुश हैं. बता दें, वह दो खूबसूरत बेटियों के माता पिता है. उनकी बेटियों का नाम पल और लम्हा है.

