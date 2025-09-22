डॉक्टरी छोड़ बॉलीवुड में दी दस्तक, ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़ चुना संघर्ष, दमदार एक्टिंग से बनाई अलग पहचान, जानते हैं नाम...

सिनेमा की दुनिया में ऐसे कई कलाकार है, जो अपने नाम से कम और काम से ज्यादा मशहूर हैं. इसमें छावा एक्टर विनीत कुमार जैसे एक्टर्स की एक लंबी लिस्ट है. जी हां, बात कर रहे हैं विनीत कुमार सिंह की जो आज रिलीज हुई फिल्म निशानची में दिख रहे हैं. फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है, जिनकी फिल्मों में एक्टर्स बिल्कुल देसी अंदाज में नजर आता है. इस फिल्म में भी विनीत का ऐसा ही रोल देखने को मिल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विनीत डॉक्टरी छोड़कर बॉलीवुड में संघर्ष को चुना है.



निशानची में एक्टर का 'जबरदस्त' रोल

फिल्म निशानची में विनीत के रोल का नाम 'जबरदस्त' है, जो कि फिल्म में एक सरप्राइजिंग रोल है. वह फिल्म में एक साधारण पहलवान है, लेकिन षड्यंत्र के चलते उनका बड़ा पहलवान बनने का सपना चूर-चूर कर दिया गया है. उनकी जबरदस्त एक्टिंग फिल्म मुक्काबाज में भी देखने को मिली है. इस फिल्म में वह बॉक्सर के रोल में दिखे थे. विक्की कौशल स्टारर फिल्म छावा में उनके कवि कलश के किरदार ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिये थे. विनीत ने हर किरदार में अपने अभिनय से साबित किया है कि उनके लिए कोई भी किरदार करना मुश्किल नहीं है. फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव और रंगीन भी उनकी अदायगी का बेहतरीन उदाहरण है.



विनीत कुमार सिंह की फिल्में

विनीत रंगबाज, गैंग्स ऑफ वासेपुर, जाट, अगली और बॉम्बे टॉकीज जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. वह बीते 18 और 20 सालों से सिनेमा में एक्टिव हैं. वह बार्ड ऑफ ब्लड, और बेताल जैसी वेब-सीरीज में भी काम कर चुके हैं. विनीत एक डॉक्टर भी हैं. उन्होंने आर.ए. पोद्दार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से स्नातक और नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमडी की उपाधि ली है. एक्टर के पिता एक गणितज्ञ थे और पिता से प्रेरित होकर विनीत ने जमकर पढ़ाई की और डॉक्टर बने. एक्टर एक बच्चे के पिता भी हैं. मौजूदा साल में उनकी पत्नी रूचिरा सिंह ने एक बेटे को जन्म दिया है.



