कौन हैं रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बनी 21 साल की रिया शिबू, 6 दिन में बनी बॉक्स ऑफिस क्वीन

मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर रिया शिबू इन दिनों अपनी लेटेस्ट फिल्म ‘सर्वम माया’ को लेकर इंटरनेट पर छाई हुई हैं.

सर्वम माया में रिया शिबू की धांसू परफॉरमेंस पर हो रही चर्चा
मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर रिया शिबू इन दिनों अपनी लेटेस्ट फिल्म ‘सर्वम माया' को लेकर इंटरनेट पर छाई हुई हैं. अखिल सत्यन द्वारा लिखित और निर्देशित यह कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 25 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी और रिलीज के बाद से ही इसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की कहानी के साथ-साथ रिया शिबू की परफॉर्मेंस की भी जमकर तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें प्यार से “क्यूटेस्ट डेलुलु” कह रहे हैं. फिल्म में रिया ने माया मैथ्यू मंजूरन उर्फ ‘डेलुलु' का किरदार निभाया है, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है.

प्रोड्यूसर के तौर पर शुरू किया करियर 

रिया शिबू का फिल्मी करियर एक्ट्रेस से पहले एक सफल प्रोड्यूसर के तौर पर शुरू हुआ था. उन्होंने साल 2023 में फिल्म ‘थग्स' के साथ बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया, जिसमें उनके भाई हृधु हारून और मुनिशकांत अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. इसी साल उन्होंने ज्योति देशपांडे और शिबू थमीन्स के साथ मिलकर एक्शन थ्रिलर ‘मुंबईकर' को को-प्रोड्यूस किया, जिसमें विक्रांत मैसी और विजय सेतुपति लीड रोल में थे. इसके बाद 2024 में रिया ने सूरज वेंजरामूडु स्टारर एक्शन ड्रामा ‘मुरा' को प्रोड्यूस किया, जिसने भी अच्छा प्रदर्शन किया.

एक्टिंग में भी बनाई मजबूत पहचान 

साल 2025 रिया शिबू के करियर का अब तक का सबसे बड़ा साल साबित हुआ. उन्होंने इसी साल विक्रम स्टारर ‘वीरा धीरा सूरन: पार्ट 2' को प्रोड्यूस किया, जो एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस रही. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 63.45 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि भारत में इसका कलेक्शन 40.75 करोड़ रुपये रहा. प्रोड्यूसर के तौर पर खुद को स्थापित करने के बाद रिया ने अब एक्टिंग में भी अपनी मजबूत पहचान बना ली है, और ‘सर्वम माया' इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.

सर्वम माया में रिया शिबू की धांसू परफॉरमेंस 

‘सर्वम माया' में रिया शिबू की परफॉर्मेंस को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है. एक्स (X) पर एक यूजर ने लिखा, “टुडे एंड एवरीडे क्रशिंग ऑन डेलुलु रिया शिबू, व्हाट एन एक्ट्रेस.” वहीं एक अन्य फैन ने इसे 2025 की बेस्ट रिटन मलयालम फिल्म बताया. इंस्टाग्राम पर भी उनकी एक्टिंग को लेकर इमोशनल पोस्ट्स देखने को मिल रहे हैं. फिल्म में निविन पॉली, रिया शिबू और प्रीति मुखुंधन अहम भूमिकाओं में हैं. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के छह दिनों में भारत में 26.30 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 52.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

