गैंग्स ऑफ वासेपुर में मनोज बाजपेयी की ऑनस्क्रीन वाइफ बनीं थीं ये एक्ट्रेस, बिजनैसमैन से शादी कर एक्टिंग से दूर

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस रीमा सेन आज भी अपने दमदार अभिनय के लिए याद की जाती हैं. उन्होंने छोटे पर्दे और विज्ञापनों से अपने करियर की शुरुआत की और जल्दी ही फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना शुरू कर दिया. बॉलीवुड में उन्हें कुछ हिट फिल्में मिलीं, लेकिन असली पहचान उन्हें साउथ इंडस्ट्री ने दी. तेलुगू और तमिल फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें सुपरहिट स्टार बना दिया और दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह दिला दी. रीमा सेन का जन्म 29 अक्टूबर 1981 को कोलकाता में हुआ. बचपन से ही रीमा का झुकाव एक्टिंग की ओर था.

उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के सेंट थॉमस स्कूल से पूरी की. स्कूल खत्म होने के बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, और वहीं रीमा ने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की. मॉडलिंग के दौरान रीमा ने कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में काम किया. इस अनुभव ने उन्हें कैमरे के सामने सहज होना सिखाया और उन्हें फिल्मों में आने का आत्मविश्वास भी दिया.

उनका पहला म्यूजिक वीडियो और कई टीवी विज्ञापन उनके शुरुआती करियर के महत्वपूर्ण हिस्से थे. जल्द ही उन्हें साउथ इंडस्ट्री का ऑफर मिला, और उन्होंने तेलुगू फिल्म 'चित्रम' से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की. यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और रीमा को फिल्म समीक्षकों और दर्शकों की तारीफ मिली. इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता उदय किरण के साथ काम किया और दोनों की जोड़ी काफी पसंद की गई.

तेलुगू फिल्मों में सफलता मिलने के बाद रीमा ने तमिल फिल्म 'मिन्नाले' में काम किया. इसमें अभिनेता आर. माधवन के साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. साउथ इंडस्ट्री में उनकी इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि रीमा सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ फिल्मों में भी बड़ी स्टार बन सकती हैं.

इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्म 'रेंडू', 'थिमिरु', और 'वल्लावन' जैसी फिल्मों में काम किया, जो उनके करियर के हिट प्रोजेक्ट्स में गिनी जाती हैं. बॉलीवुड में रीमा सेन का पहला प्रोजेक्ट 'हम हो गए आपके' था, जिसमें उन्होंने फरदीन खान के साथ काम किया. हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने 'जाल: द ट्रैप', 'मालामाल वीकली', 'आक्रोश' जैसी फिल्मों में काम किया.

इनमें से 'मालामाल वीकली' और अनुराग कश्यप की 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' उनके करियर में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुईं. 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में उन्होंने मनोज बाजपेयी की दूसरी पत्नी का किरदार निभाया और अपने रोल को दमदार अंदाज में निभाया. 2012 में रीमा सेन ने बिजनेसमैन शिव करन सिंह से शादी की. इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और परिवार पर ध्यान देना शुरू किया. 2013 में उन्होंने अपने पुत्र रुद्रवीर का स्वागत किया. आज रीमा अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं और फिल्मों से दूर ही लाइमलाइट का आनंद ले रही हैं.