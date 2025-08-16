बॉबी देओल इस खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ नहीं कर पाए रोमांटिक सीन, मुंह खोलते ही हो जाता था बुरा हाल, आती थी बदबू

बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के दौरान कई तरह के यादगार और विवादित किस्से भी बन जाते हैं, जिनकी कड़ी समय के साथ खुलती है. एक्टर्स के लिए एक फिल्म से ज्यादा शूट का एक-एक दिन बहुत यादगार होता है. कई मर्तबा सेट पर ऐसी भी बातें होती हैं, जो विवाद खड़ा कर देती हैं. ऐसा ही एक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं, साल 1997 में रिलीज हुई उस फिल्म का, जिसमें एक्टर डायरेक्टर के पास यह शिकायत लेकर पहुंच गया था कि एक्ट्रेस के मुंह से बास आ रही है. यह सब उस वक्त हुआ था, जब गाने में एक रोमांटिक सीन फिल्माना था. इस फिल्म के हीरो ने डायरेक्टर से साफ शब्दों में कह दिया था 'एक्ट्रेस के मुंह से बदबू आ रही है'.



कौन है ये एक्टर?



यह किस्सा है साल 1997 में आई फिल्म गुप्त का है, जिसमें बॉबी देओल, काजोल और मनीषा कोइराला लीड रोल में थे. यह एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म थी है, जिसके एक गाने 'बेचैनियां' में बॉबी और मनीषा को क्लोज रोमांटिक सीन देने थे. बॉबी और मनीषा को एक-दूजे के करीब अपना मुंह लाना था और लेकिन बॉबी के लिए इस सीन को करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मनीषा के मुंह से प्याज की बदबू आ रही थी. एक्ट्रेस ने शूटिंग से कुछ देर पहले चना चाट खाई थी और ऐसे में बॉबी के लिए इस सीन को शूट करना बहुत भारी हो गया था. आपको बता दें, डेब्यू फिल्म बरसात के बाद गुप्त बॉबी की दूसरी फिल्म थी, जो सुपरहिट साबित हुई थी.



फिल्म हिट हुई थी सुपरहिट

यह एक हिट फिल्म है, जिसने 33 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था, जबकि फिल्म का बजट 9.5 करोड़ रुपये था. इस फिल्म को राजीव राय ने डायरेक्ट किया था. फिल्म के ज्यादातर गाने जैसे गुप्त-गुप्त, दुनिया हसीनों का मेला और मेरे सनम खूब हिट हुए थे.

बॉबी के फिल्मी करियर की बात करें तो अगले ही साल 1998 में फिल्म सोल्जर रिलीज हुई थी, जिसके बाद बॉबी का बॉलीवुड में सिक्का चल गया था. बरसात, गुप्त और सोल्जर बॉबी के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्में हैं. साल 2000 के बाद उनकी कोई फिल्म नहीं चली. वहीं, साल 2023 में आई फिल्म एनिमल ने उनकी किस्मत चमकाई और उन्होंने कमबैक किया.





