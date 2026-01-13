प्रभास की द राजा साब पर भारी पड़ रही है मना शंकर वरप्रसाद गारु, दो दिन में कमा डाले इतने रुपये

Mana Shankara Varaprasad Garu Box Office Collection Day 2: मेगा स्टार चिरंजीवी की नई तेलुगु फिल्म 'मना शंकरवरप्रसाद गारू' ने संक्रांति के मौके पर दर्शकों का दिल जीत लिया है. यह एक्शन-कॉमेडी और फैमिली ड्रामा से भरी फिल्म 12 जनवरी 2026 को रिलीज हुई. निर्देशक अनिल रविपुड़ी ने इसे बनाया है, जिसमें चिरंजीवी के साथ नयनतारा, कैथरीन ट्रेसा, वेंकटेश (कैमियो में) और सचिन खेडेकर जैसे कलाकार नजर आए हैं.फिल्म की कहानी एक एनएसजी ऑफिसर शंकर वरप्रसाद (चिरंजीवी) की है, जो अपनी तलाकशुदा पत्नी और बच्चों को एक खतरनाक दुश्मन से बचाते हुए पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है. फिल्म में मसाला एक्शन, ढेर सारी हंसी-मजाक और भावुक पल अच्छे से मिले हैं, जिससे फैमिली ऑडियंस को खासा पसंद आ रहा है. संक्रांति के त्योहार के कारण थिएटर्स में खासा रश देखा गया.

बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन

फिल्म ने पहले दिन (सोमवार, 12 जनवरी) अच्छी कमाई की. प्रीव्यू शो से 8.75 करोड़ रुपये और पहले फुल डे से करीब 28.75 करोड़ रुपये की नेट कलेक्शन हुई, यानी कुल पहले दिन की इंडिया नेट कमाई लगभग 37.5 करोड़ रुपये रही. वर्ल्डवाइड ग्रॉस पहले दिन 65-84 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रहा है, जिसमें ओवरसीज से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, खासकर अमेरिका में.

दूसरे दिन का कलेक्शन

दूसरे दिन (मंगलवार, 13 जनवरी) पर भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखा. अलग-अलग ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, दूसरे दिन की इंडिया नेट कलेक्शन 17-20 करोड़ रुपये के बीच अनुमानित है. भारत में दो दिनों में कुल इंडिया नेट कलेक्शन 55 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है. तेलुगु थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी अच्छी रही, खासकर शाम और रात के शो में 50-80% तक पहुंची.फिल्म की शुरुआत मजबूत मानी जा रही है, खासकर क्योंकि यह सोमवार को रिलीज हुई और कुछ स्क्रीन्स पर पहले से चल रही फिल्मों के साथ कंपटीशन था. दर्शकों का कहना है कि चिरंजीवी का पुराना स्टाइल, कॉमेडी टाइमिंग और इमोशनल सीन उन्हें बहुत पसंद आए.