मकर सक्रांति विनर हैं ये दो फिल्में, 8 फिल्मों को चटाई धूल, एक का 70 साल का हीरो तो दूसरी ने 4 दिनों में बजट से की दोगुनी कमाई

नए साल 2026 के पहले महीने में साउथ सिनेमा से कई फिल्में रिलीज चुकी हैं और अब इस महीने के 10 से 11 दिन और बचे हैं. इस मकर संक्रांति थिएटर दर्शकों के साथ-साथ फिल्मों से भी भरा रहा. बीते शुक्रवार साउथ और बॉलीवुड दोनों ओर से कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन इस मकर संक्रांति पर जिन दो फिल्मों का जादू चला, वो चौंकाने वाला है. यह कह सकते हैं कि इस मकर संक्रांति पर इन दो फिल्मों पर खूब धन की वर्षा हुई. साउथ सिनेमाई दर्शकों के लिए एक गुड न्यूज यह है कि उनके मेगास्टार चिरंजीवी ने मकर संक्रांति पर रिलीज हुई इस फिल्म से अपने फिल्मी करियर में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए जानते हैं इन दोनों फिल्में और उनकी कमाई के बारे में.

फैमिली कॉमेडी ड्रामा

मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को रिलीज हुई जीवा की तमिल कॉमेडी ड्रामा फिल्म थलाइवर थंबी थलीमेल ने चार दिनों में बॉक्स ऑफिस हिला डाला. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने 1.5 करोड़ रुपये से खाता खोला था. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 93.33 फीसदी बढ़ोतरी हुई और फिल्म ने 2.9 करोड़ रुपये कमाए. तीसरे दिन फिल्म की कमाई 5.5 करोड़ रुपये और चौथे दिन फिल्म ने 5.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसी के साथ फिल्म का कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 15.15 करोड़ रुपये हो गया. जबकि वर्ल्डवाइड 18.3 करोड़ कमाई हो गई है. फिल्म ने अपने बजट से 8 करोड़ रुपये ज्यादा कमा लिया है और 2026 की यह पहली कॉलीवुड हिट बनने जा रही है. दूसरी तरफ शिवाकार्तिकेयन की पराशक्ति और कार्थी की वा वाथियार भी पोंगल के मौके पर रिलीज हुई और उन्हें बॉक्स ऑफिस पर खूब संघर्ष करना पड़ रहा है.

चिरंजीवी की फिल्म की हुई मकर संक्रांति पर चांदी

Every theatre, every centre..

Every region and every heart…



THE SWAG KA BAAP has conquered everything 😎



₹292+ crores Gross in the FIRST WEEK for #ManaShankaraVaraPrasadGaru ❤️‍🔥



ALL TIME RECORD FOR A REGIONAL FILM 💥💥💥#MegaSankranthiBlockbusterMSG enters into BLOCKBUSTER… pic.twitter.com/RLdPQcVMcq — Gold Box Entertainments (@GoldBoxEnt) January 19, 2026

दूसरी तरफ बीती 12 जनवरी को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा टॉलीवुड फिल्म माना शंकर वारा प्रसाद गारू, जिसमें मेगास्टार चिरंजीवी और नयनतारा लीड रोल में दिख रहे हैं. फिल्म ने 9.35 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली थी. इसके बाद पहले सोमवार फिल्म ने 32.25 करोड़ रुपये कमाए. तीसरे दिन 18.75 करोड़ रुपये, चौथे दिन 19.5 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 22 करोड़ रुपये, छठे दिन 19.5 करोड़ रुपये, सातवें दिन 18.9 करोड़ रुपये और बीते रविवार फिल्म ने 17.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. चिरंजीवी की फिल्म का कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 157.75 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म वर्ल्डवाइड 6 दिनों में 275 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है.

चिरंजीवी के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म बनीं माना शंकर वारा प्रसाद गारू

माना शंकर वारा प्रसाद गारू चिरंजीवी के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है. फिल्म अब 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने जा रही है. इससे पहले चिरंजीवी की अबतक की सबसे कमाऊ फिल्म सई रा नरसिम्हा रेड्डी (2019) थी, जिसने वर्ल्डवाइड 246.6 करोड़ रुपये कमाए थे. बता दें, प्रभास स्टारर फिल्म द राजा साहब ने आठ दिनों में 193 करोड़ रुपये का घरेलू कलेक्शन किया है. मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज हुईं फिल्मों में राहु केतु, हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस, अगा-अगा सुनबई, के म्हणते सासुबाई, अनागंगा ओका राजू, नरी नरी नदुमा मुरारी, वा वाथियार, भारत महा सुकुलु विंग्यापति और पराशक्ति रिलीज हुई हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर थलाइवर थंबी थलीमेल और माना शंकर वारा प्रसाद गारू राज कर रही हैं.