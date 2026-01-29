मल्लिका शेरावत को चढ़ा नया शौक, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान, नहीं समझ पाएंगे अब करना क्या चाहती हैं

हिंदी सिनेमा से लेकर विदेश में अपने अभिनय का परचम लहरा चुकी अभिनेत्री मल्लिका शेरावत अपने काम के साथ-साथ नए-नए शौक बनाए रखने की ख्वाहिश रखती हैं. अब वे एक और नए शौक की ओर मुड़ गई हैं. अभिनेत्री ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में मल्लिका शेरावत मशहूर ड्रमर डेव मोरेना से ड्रम बजाना सीख रही हैं. वीडियो में वे उत्साह के साथ डेव से कहती हैं, "मुझे भी ड्रम बजाना सिखाएं."

इसके बाद वे ड्रम स्टिक्स हाथ में पकड़े हुए हैं और डेव मोरेनो के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं. अभिनेत्री ने पोस्ट कर लिखा, "महान ड्रमर डेव मोरेनो से ड्रम बजाने की ट्रेनिंग ले रही हूं." बता दें कि डेव मोरेनो जाने माने अमेरिकी ड्रमर, संगीतकार, गीतकार और निर्माता हैं, जो मुख्य रूप से ब्रूस डिकिंसन और पडल ऑफ मड बैंड के साथ काम करने के लिए प्रसिद्ध हैं. वे लॉस एंजेलिस में अपना स्टूडियो चलाते हैं और लोगों को ड्रम सिखाने का भी काम करते हैं.

यह भी पढ़ें: Tiger 3 Collection: टाइगर 3 को Border 2 ने 5 दिन में पछाड़ा? सलमान भाई पर भारी पड़ा ढाई किलो का हाथ

अभिनेत्री का यह पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन पर अभिनेत्री की तारीफ कर रहे हैं. अभिनेत्री अक्सर नए-नए पैशन को भी अपनाती रहती हैं. पहले वे योगा और फिटनेस को लेकर एक्टिव रहती थीं, अब ड्रम बजाना उनका नया शौक बन गया है.

यहां देखें मल्लिका का नया वीडियो-

मल्लिका शेरावत ने काफी समय तक बॉलीवुड में काम करने के बाद हॉलीवुड की तरफ रुख किया. उन्होंने वहां के कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है. अभिनेत्री ने हॉलीवुड में ग्लोबल सुपरस्टार ब्रूनो मार्स के साथ म्यूजिक वीडियो में कैमियो रोल से कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म 'द मिथ', 'पॉलिटिक्स ऑफ लव', और 'टाइम रेडर्स' में भी काम किया और विदेश में अभिनय का लोहा मनवाया है.

यह भी पढ़ें: कॉमेडियन जाकिर खान इस बीमारी से लड़ रहे जंग, काम से ब्रेक पर बोले- मैंने अपना शरीर खुद खराब किया

इसके बाद उन्होंने राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के साथ फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' से बॉलीवुड में वापसी की थी. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन फैंस अभिनेत्री की वापसी से काफी खुश थे.

