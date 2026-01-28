कॉमेडियन जाकिर खान इस बीमारी से लड़ रहे जंग, काम से ब्रेक पर बोले- मैंने अपना शरीर खुद खराब किया

Zakir Khan Illness: स्टैंडअप कॉमीडियन जाकिर खान ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने काम से एक लंबे ब्रेक की अनाउंसमेंट की. उस वक्त जाकिर ने कोई साफ वजह नहीं बताई थी लेकिन अब उनका कहना है कि ये फैसला सेहत से जुड़े कारणों के चलते लिया गया है. इसमें उनके परिवार से जुड़ी कुछ जेनेटिक बीमारियां भी शामिल हैं. जाकिर ने यह भी माना कि इतने सालों तक बैक टु बैक काम ने उनकी सेहत पर असर डाला है. इसने उन्हें एक कदम पीछे लेकर अपनी सेहत और स्वास्थ्य को तवज्जो देने के लिए बढ़ावा दिया है.

जाकिर खान ने स्टैंडअप कॉमेडी से क्यों लिया ब्रेक?

गल्फ न्यूज से बात करते हुए जाकिर खान ने उन वजहों के बारे में बात की जिनके चलते उन्होंने काम से ब्रेक लेकर खुद की सेहत के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया. जाकिर ने बताया कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो उनके परिवार में जेनेटिकली आगे बढ़ रही हैं.

जाकिर ने कहा,"मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है. मेरे परिवार में कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जो एक खास उम्र के बाद सामने आती हैं. इसके अलावा, मैंने खुद अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ दो घंटे सोकर और फिर हजारों लोगों से मिलने चला जाता था. क्योंकि जैसे ही आप किसी शहर में पहुंचते हैं, आप तुरंत लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं."

जाकिर ने बताया कि इस लेवल की सक्सेस हासिल करने वाले वह अपने परिवार में पहले शख्स हैं. इस नाते उन पर एक जिम्मेदारी आ गई है, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, जिनके लिए वह "एक ब्रिज" बनाना चाहते हैं. जाकिर ने माना कि इसी भावना ने उन्हें लगभग एक दशक तक काम को हर चीज से ऊपर रखने के लिए मजबूर किया. एक ऐसा फैसला जिसका असर अब उनके शरीर पर दिखने लगा है.

उन्होंने आगे कहा, "जब आप लगातार दस साल तक एक्सीलरेटर पर पैर रखते हैं तो शरीर पर असर तो पड़ेगा ही. मैंने शुरू में सोचा था कि मैं काम के साथ-साथ अपनी सेहत का भी खयाल रखूंगा लेकिन पिछले साल जब हम अमेरिका में थे तो मुझे यह अहसास हुआ कि दोनों काम एक साथ करना मुमकिन नहीं होगा. तभी मैंने यह फैसला लिया." बता दें कि जाकिर खान ने ब्रेक को लेकर कोई फिक्स अनाउंसमेंट नहीं की थी. उनका कहना था कि उनका ये लंबा ब्रेक 2028, 2029 या 2030 तक भी चल सकता है.