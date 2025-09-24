मल्लिका शेरावत की 21 साल पुरानी 10 फोटो, मर्डर गर्ल जिसने बदली थी ग्लैमर की परिभाषा, 8वीं देख बोलेंगे- क्या से क्या हो गई

नए सिनेमा में अगर किसी एक्ट्रेस ने बोल्डनेस का तड़का लगाया था, तो वह मल्लिका शेरावत हैं. आज भी मल्लिका का नाम सुनकर लोगों को फिल्म मर्डर याद आ जाती है. इमरान हाशमी के साथ मल्लिका शेरावत की यह फिल्म सिनेमा के लिए एक यादगार फिल्म बन गई है. इस फिल्म से ना सिर्फ मल्लिका बल्कि इमरान हाशमी ने भी पर्दे पर आग लगा दी थी.मर्डर फिल्म आज से 21 साल पहले आई थी और तब से लेकर अब तक मल्लिका में बहुत सारे बदलाव आए हैं. ऐसे में हम आपको एक्ट्रेस की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं.

मल्लिका ने साल 2002 में फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए में एक स्पेशल रोल कर बॉलीवुड में दस्तक दी थी. इस फिल्म में तुषार कपूर और करीना कपूर लीड रोल में थे. यह उस वक्त की हिट फिल्म है.

साल 2003 में मल्लिका को रोमांटिक फिल्म ख्वाहिश में देखा गया था. इसके बाद साल 2004 में एक्ट्रेस ने फिल्म किस किस की किस्मत में काम किया था. इस वक्त तक मल्लिका को कोई पहचान नहीं मिली थी.

फिर साल 2004 में ही फिल्म मर्डर से मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी ने जो धमाका किया, उस धमाके ने बॉलीवुड का स्वरूप ही बदलकर रख दिया था. फिल्म का गाना कहो ना कहो आज भी लोगों की जुबा पर रटा है.

फिल्म मर्डर का निर्देशन अनुराग बसु ने किया था और फिल्म के प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट थे. इस फिल्म से मल्लिका रातों-रात सुपरस्टार बन गई थीं और इसके बाद हर फिल्म में वह बोल्ड रोल कर रही थीं.

जानकर हैरानी होगी कि मल्लिका शेरावत फिल्म मर्डर के दौरान तलाकशुदा थी और उनकी उम्र 28 साल थी. यही वजह थी मल्लिका ने फिल्म मर्डर में इंटिमेट सीन करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं किया था.

मर्डर के बाद मल्लिका के लिए बॉलीवुड के रास्ते पूरी तरह खुल गए थे. हर फिल्म में मल्लिका अपने ग्लैमरस अंदाज से फिल्मों को मसालेदार बनाने का काम कर रही थीं.

मर्डर के बाद मल्लिका फिल्म बचके रहना रे बाबा, प्यार के साइड इफैक्ट्स, शादी से पहले, डरना जरूरी है, वेलकम, हिस्स, डबल धमाल, डर्टी पॉलिटिक्स और आरके/आरके में दिखी थीं.

पिछली बार मल्लिका को फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में कॉमेडी करते देखा गया था . राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी, फिल्म में मल्लिका ने अपना पुराना अंदाज दिखाया था.

मल्लिका ने साल 2000 में करण सिंह गिल से शादी रचाई थी और साल 2001 में एक्ट्रेस का तलाक हो गया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने फिर किसी से शादी नहीं रचाई और 24 साल से सिंगल जी रही हैं.

हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान मल्लिका का नाम कई एक्टर्स संग जुड़ा भी था. मल्लिका आज 48 साल की हैं और बॉलीवुड में आज भी काम करती हैं. इसके अलावा वह सोशल मीडिया के जरिए भी फैंस से जुड़ी रहती हैं.






