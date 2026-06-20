नई फिल्मों के बीच भी नहीं थमा ‘मैं वापस आऊंगा’ का क्रेज, दूसरे हफ्ते में बढ़ाए गए शोज

मशहूर फिल्म निर्माता इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है. 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों की ओर से लगातार अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. प्यार, जुदाई और अपनों की तलाश जैसे जज्बातों को समेटे इस कहानी ने लोगों को प्रभावित किया है. यही वजह है कि सकारात्मक 'वर्ड ऑफ माउथ' (दर्शकों की आपसी तारीफ) के दम पर फिल्म देखने के लिए थिएटर्स में दर्शकों का आना जारी है.

मांग को देखते हुए बढ़ाए गए शोज

आमतौर पर देखा जाता है कि रिलीज के दूसरे हफ्ते में फिल्मों के शोज़ कम होने लगते हैं, खासकर तब जब वीकेंड पर कई नई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हों. लेकिन 'मैं वापस आऊंगा' के मामले में स्थिति अलग है. नए कॉम्पिटिशन के बावजूद, दर्शकों की रुचि को देखते हुए डिस्ट्रिब्यूटर्स और थिएटर मालिकों ने इसके शोज़ बढ़ाने का फैसला किया है.

इसकी मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में दर्शकों की सहूलियत के लिए सुबह 6:50 बजे का अर्ली मॉर्निंग शो शुरू किया गया है. इसके अलावा कई अन्य शहरों में देर रात (लेट-नाइट) के शोज़ जोड़ने पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि सिनेमाघरों में दर्शकों की उपस्थिति लगातार उत्साहजनक बनी हुई है.

संजीदा दर्शक, परिपक्व संगीत और नॉस्टेल्जिया का संगम

यह फिल्म एक ऐसा सिनेमा है जो संजीदा दर्शकों को उनकी पसंद का गंभीर और सधा हुआ मनोरंजन परोसता है. इसके साथ ही, अच्छे संगीत के चाहने वालों के लिए भी यह एक बेहतरीन अनुभव साबित हो रही है. फिल्म में एक खास तरह का नॉस्टेल्जिया (अतीत की यादें और पुराना अहसास) है, जो एक विशिष्ट वर्ग के दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है और उन्हें कहानी से गहराई से जोड़ रहा है.

डिस्ट्रिब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स के आंकड़े

पश्चिम बंगाल के फिल्म डिस्ट्रिब्यूटर सतदीप साहा ने फिल्म की व्यावसायिक स्थिति पर कहा, "फिल्म का नाम ही सब कुछ बयां करता है-'मैं वापस आऊंगा'. कलेक्शन के मामले में इस फिल्म ने अच्छी वापसी की है. शुक्रवार को जहां हमारे पास इसके सिर्फ 24 शोज़ थे, वहीं शनिवार को यह आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया. रविवार के लिए हम 75 से ज्यादा शोज़ प्लान कर रहे हैं. यह बढ़त साफ दर्शाती है कि फिल्म को लेकर दर्शकों में कितना रुझान है." वहीं हैदराबाद के 'अल्लू सिनेप्लेक्स एलएलपी' (सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के स्वामित्व वाले) के सीनियर मैनेजर बॉबी ने इसे एक सफल फिल्म करार दिया. उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते जहां केवल 7 शोज़ की प्लानिंग थी, वहीं मांग के कारण उन्हें 13 शोज़ चलाने पड़े.

कलाकार और निर्माण

इम्तियाज अली हमेशा से ही अपनी फिल्मों में भावनाओं के गहरे उतार-चढ़ाव को सहजता से पर्दे पर उतारने के लिए जाने जाते हैं. इस फिल्म में भी उनका वही अंदाज देखने को मिल रहा है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिनके अभिनय की सराहना फिल्म समीक्षकों और दर्शकों द्वारा की जा रही है. 'टिप्स म्यूजिक' पर रिलीज हुए इस फिल्म के गीत संगीत प्रेमियों के बीच काफी सुने जा रहे हैं.

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एपलाज एंटरटेनमेंट, बिड़ला स्टूडियोज और विंडो सीट फिल्म्स (मोहित चौधरी और शिबाशीष सरकार) के बैनर तले बनी यह फिल्म सिनेमाघरों में सुचारू रूप से चल रही है. दर्शकों के इस जुड़ाव को देखते हुए यह फिल्म आने वाले दिनों में भी सिनेमाघरों में लंबी टिकने के संकेत दे रही है.