प्रियंका चोपड़ा के फैन हुए महेश बाबू, द ब्लफ का ट्रेलर देख बोले दमदार

एक्टर महेश बाबू वाराणसी की अपनी कोस्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास से काफी इम्प्रेस नजर आ रहे हैं. उन्होंने हाल में प्रियंका की आने वाली हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' का ट्रेलर देखा और प्रियंका की तारीफ भी की. अपने X हैंडल पर, महेश बाबू ने फिल्म का ट्रेलर रीशेयर किया और लिखा, "ट्रेलर बहुत पसंद आया... @priyankachopra एक बार फिर दमदार और शानदार हैं. #TheBluff की पूरी टीम को 25 फरवरी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं..."

इसके तुरंत बाद, प्रियंका ने कमेंट किया, "थैंक्यू". बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू जल्द ही एसएस राजामौली के अगले डायरेक्शन वेंचर, वाराणसी में स्क्रीन शेयर करेंगे. फिल्म में प्रियंका, मंदाकिनी का किरदार निभाती नजर आएंगी. पृथ्वीराज सुकुमारन भी वाराणसी का हिस्सा हैं. ये फिल्म 2027 में संक्रांति के दौरान रिलीज होने वाली है.

फिल्म का टाइटल पिछले साल नवंबर में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुए ग्रैंड ग्लोबट्रॉटर इवेंट में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था. टीजर भी एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया था. इसमें इस मचअवेटेड प्रोजेक्ट की एक झलक मिली थी.

'द ब्लफ' की बात करें तो इस फिल्म को फ्रैंक ई फ्लावर्स ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने जो बॉलारिनी के साथ मिलकर इसकी स्क्रिप्ट लिखी है. यह प्रोजेक्ट एक एपिक पीरियड थ्रिलर है. इसमें स्कल केव और आइकॉनिक ब्लफ समेत शानदार रियल-वर्ल्ड लोकेशन दिखाई गई हैं.

इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुए 'द ब्लफ' के ट्रेलर की शुरुआत कार्ल अर्बन की एंट्री से होती है, क्योंकि उनका किरदार प्रियंका चोपड़ा पर रखे गए इनाम के चक्कर में है. वहीं एक बहुत प्रोटेक्टिव मां का किरदार निभाते हुए प्रियंका अपने परिवार को बचाने के लिए अपने वॉयलेंट पास्ट के खिलाफ एक खतरनाक लड़ाई लड़ती है. इसके बाद ट्रेलर हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस में बदल जाता है, जिसमें प्रियंका अपने घर में घुसपैठ करने वालों से लड़ती है. भाई-बहन एंथनी रूसो, जो रूसो और एंजेला रूसो-ओटस्टॉट AGBO बैनर के तहत फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. 'द ब्लफ' 15 फरवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है.